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أخبار|سوريا

جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة له بسوريا نتيجة "خلل فني"

الاحتلال دأب على شنّ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في سوريا (الأوروبية)
الاحتلال دأب على شنّ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع في سوريا (الأوروبية)
23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202102:03 PM (مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية، نتيجة "خلل فني".

وقال الجيش -في بيان مقتضب- "قبل وقت وجيز، وخلال نشاط روتيني، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية".

وأوضح أن المسيّرة سقطت بسبب "خلل فني"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش سقوط طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" داخل الأراضي السورية أيضا، نتيجة "خلل فني".

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

وكان آخر تلك الهجمات، غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية على منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط) في 22 يوليو/تموز الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

المصدر : وكالة الأناضول

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