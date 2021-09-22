انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|مغرب

رئيس الحكومة المغربي المكلف يعلن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب

أخنوش يتوسط الأمينين العامين لحزبي الاستقلال نزار بركة (يمين) والأصالة والمعاصرة أثناء إعلان الائتلاف الحكومي الجديد (الفرنسية)
أخنوش يتوسط الأمينين العامين لحزبي الاستقلال نزار بركة (يمين) والأصالة والمعاصرة أثناء إعلان الائتلاف الحكومي الجديد (الفرنسية)
22/9/2021

قال رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش اليوم الأربعاء إن أكبر 3 أحزاب حصلت على مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر -وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال- اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.

وكلف الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.

وقال أخنوش خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط إن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء مرشحين للحقائب الوزارية يتمتعون بالكفاءة والمسؤولية.

وأضاف أخنوش أن الائتلاف الحكومي سيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف.

بدوره قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إن "مسؤولية التحالف كبيرة، لأن انتظار (آمال) المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات".

ودعا إلى ضرورة توفر "حكومة قوية ومنسجمة تعمل من أجل مستقبل أفضل"، مشددا على أن "المسؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين في المستوى".

وحصل الأصالة والمعاصر على 86 مقعدا، في حين فاز الاستقلال بـ81 مقعدا. وقد حل حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

في دورة استثنائية لمجلسه الوطني.. حزب العدالة والتنمية المغربي يندد "بخروقات" شابت الانتخابات

ندد حزب العدالة والتنمية المغربي -في بيان- اليوم الأحد بما وصفها “بالخروقات والاختلالات” خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد من الزمان في السلطة.

19/9/2021
المزيد من أخبار

مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية.. حمدوك يتهم "الفلول" والبرهان: الجيش وصيّ على السودان

(الجزيرة)

حماس تقدم تصورا لتبادل الأسرى وتتهم إسرائيل بالتضليل

كتائب القسام أسرت في الأعوام الاخيرة 4 جنود إسرائيليين (الجزيرة)

أوكرانيا.. الرئيس يتوعد برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره وروسيا تنفي تورطها

الشرطة تحقق في الهجوم (غيتي)

محادثات سرية بين واشنطن وتل أبيب لوضع خطة بديلة بشأن النووي الإيراني

قرار استئناف أعمال المنتدى اتخذه الرئيس بايدن (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في اجتماعهما بالبيت الأبيض (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد قطع العلاقات.. الجزائر تغلق مجالها الجوي مع المغرب

الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (الجزيرة)
logo

طالبان في القصر.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى إيران وإسرائيل؟

يطمح في تحويلها إلى مشروع تجاري.. مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

تتميز السيارة بأنها لا تحتاج إلى وقود أو زيت أو ماء، وهي صديقة للبيئة، لأنه لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون (الجزيرة)

كومان يصف ميسي بالطاغية ويعدد مميزاته عندما كان يقود برشلونة

كومان (يمين) يوجه ميسي قبل نزوله الملعب في مباراة بالليغا (رويترز)