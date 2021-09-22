انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

أكسيوس: مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية الأسبوع المقبل

زيارة سوليفان للشرق الأوسط ستشمل أيضا مصر والإمارات (رويترز)
زيارة سوليفان للشرق الأوسط ستشمل أيضا مصر والإمارات (رويترز)
22/9/2021

ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يخطط للقيام بزيارة الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط، وستشمل السعودية والإمارات ومصر، ليكون أرفع مسؤول أميركي في إدارة الرئيس جو بايدن يزور المملكة.

وأضاف الموقع الأميركي -في تقرير له- أن الدول العربية الثلاث المذكورة شريكة منذ زمن طويل لواشنطن، ولقد تعرضت علاقاتها مع إدارة بايدن لبعض التوترات في عدد من الملفات.

ونقل أكسيوس عن أحد المصادر أن النقاشات جارية لتحديد إذا ما كانت جولة سوليفان في الشرق الأوسط ستتضمن زيارة إسرائيل.

المصدر : أكسيوس

حول هذه القصة

أمير سعودي عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي للمملكة: "السعودية العظمى" لا تقبل إملاءات من أحد.. ومغردون يتفاعلون

نشر الأمير السعودي سطام آل سعود تغريدة على تويتر أكد فيها أن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للمملكة كان قرار سعوديا، وكتب الأمير أن بلاده لا تقبل إملاءات من أحد.

11/9/2021

وزيرا خارجية أميركا والسعودية يبحثان الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" والهدنة الشاملة في اليمن

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي قضايا من بينها الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” في بحر العرب، والوضع في اليمن، والعلاقات الثنائية.

10/8/2021
المزيد من أخبار

مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية.. حمدوك يتهم "الفلول" والبرهان: الجيش وصيّ على السودان

(الجزيرة)

حماس تقدم تصورا لتبادل الأسرى وتتهم إسرائيل بالتضليل

كتائب القسام أسرت في الأعوام الاخيرة 4 جنود إسرائيليين (الجزيرة)

أوكرانيا.. الرئيس يتوعد برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره وروسيا تنفي تورطها

الشرطة تحقق في الهجوم (غيتي)

محادثات سرية بين واشنطن وتل أبيب لوضع خطة بديلة بشأن النووي الإيراني

قرار استئناف أعمال المنتدى اتخذه الرئيس بايدن (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في اجتماعهما بالبيت الأبيض (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد قطع العلاقات.. الجزائر تغلق مجالها الجوي مع المغرب

الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (الجزيرة)
logo

طالبان في القصر.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى إيران وإسرائيل؟

يطمح في تحويلها إلى مشروع تجاري.. مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

تتميز السيارة بأنها لا تحتاج إلى وقود أو زيت أو ماء، وهي صديقة للبيئة، لأنه لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون (الجزيرة)

كومان يصف ميسي بالطاغية ويعدد مميزاته عندما كان يقود برشلونة

كومان (يمين) يوجه ميسي قبل نزوله الملعب في مباراة بالليغا (رويترز)