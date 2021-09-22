أكسيوس: مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية الأسبوع المقبل

ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يخطط للقيام بزيارة الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط، وستشمل السعودية والإمارات ومصر، ليكون أرفع مسؤول أميركي في إدارة الرئيس جو بايدن يزور المملكة.

وأضاف الموقع الأميركي -في تقرير له- أن الدول العربية الثلاث المذكورة شريكة منذ زمن طويل لواشنطن، ولقد تعرضت علاقاتها مع إدارة بايدن لبعض التوترات في عدد من الملفات.

ونقل أكسيوس عن أحد المصادر أن النقاشات جارية لتحديد إذا ما كانت جولة سوليفان في الشرق الأوسط ستتضمن زيارة إسرائيل.