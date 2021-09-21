أردوغان: "البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة أنقرة المتصاعدة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان -الاثنين- إن المبنى الجديد للبيت التركي في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة، وذلك في كلمة أثناء مشاركته في مراسم افتتاح المبنى الذي يقع مقابل مقرّ الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا شيَّدت صرحا يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة، وأضاف "مبنى البيت التركي سيكون انعكاسا لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي، وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023".

وأوضح أردوغان أن المبنى سيضم مقرات البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، وقنصليتها العامة في نيويورك، إضافة إلى ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية في نيويورك، وقال إن هذا الصرح سيكون رمزا جديدا للثقل الدبلوماسي لتركيا التي تزداد نموا وتقدما وقوة.

ولفت أردوغان إلى الأهمية الرمزية لموقع البيت التركي الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن البيت التركي هو رمز أيضا لإيمان بلاده بالأمم المتحدة وتعددية الأطراف والعدالة والسلام.

وأوضح أن تركيا تواصل إيفاء مهامها في البعثات الدولية بنجاح، وتبذل جهودا حثيثة من أجل حل المشاكل العالمية على أساس تعددية الأطراف، مؤكدا على أن بلاده تقدم دعما فاعلا لجهود إرساء الأمن والسلام الدوليين باعتبارها عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تدافع عن نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا، متعدد الأقطاب والثقافات، وذلك عبر شعار "العالم أكبر من خمسة" في إشارة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تلعب أدوارا فاعلة على الساحة الدولية عبر سياساتها الخارجية المبادرة والإنسانية، وفتحت أبوابها أمام ملايين المهاجرين المظلومين، في إطار تنفيذ تعهداتها بالعمل من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى البيت التركي المتعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وهو مؤلف من 35 طابقا، في موقع مقابل لمبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 مترا.

وفجر الاثنين، وصل الرئيس التركي الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها الثلاثاء في نيويورك.