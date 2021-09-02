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وصف الانسحاب من أفغانستان بالفوضوي.. بوريل: إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة بات أمرا ملحا

جوزيب بوريل جدد نقده للانسحاب غير المدروس من أفغانستان (الأناضول)
جوزيب بوريل جدد نقده للانسحاب غير المدروس من أفغانستان (الأناضول)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202111:23 AM (مكة المكرمة)

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم بضرورة تشكيل قوة دفاع أوروبية مشتركة للرد السريع، بعد ما أسماه انسحاب الغرب الفوضوي من أفغانستان.

وقال قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا "هناك أحيانا أحداث تُحفز التاريخ وتُحدث انطلاقة، وأعتقد أن أفغانستان واحدة من هذه الحالات".

وأضاف للصحفيين "نطمح إلى تقديم الخطة للاتحاد خلال الأشهر المقبلة وأحداث أفغانستان عجلت بالأمر، الحاجة لدفاع أوروبي أكثر قوة باتت جلية أكثر من ذي قبل".

وفي تصريحات له أمس، ندد بوريل بقرار الانسحاب من أفغانستان، معتبرا أن واشنطن اتخذته بشكل فردي، وأكد أن ما حدث هناك "ضربة شديدة للغرب".

وقال في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) "ذهبنا إلى أفغانستان جماعيا، لكن قرار الانسحاب اتخذ في واشنطن".

وأضاف بوريل "اعتمادنا الكامل على واشنطن في عملية الانسحاب جرس إنذار لنا"، محذرا من أن الأحداث في أفغانستان "تنبيه لنا لتطوير قدرتنا على التصرف بشكل إستراتيجي".

المصدر : وكالات

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