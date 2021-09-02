قناة إسرائيلية: بينيت يلتقي السيسي قريبا في شرم الشيخ

قالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية مساء الأربعاء إن لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية "قريبا وبشكل علني".

وبحسب القناة، قد اتفقت إسرائيل ومصر بالفعل على عقد الاجتماع علنا وليس سرا، ولم تحدد تاريخا محددا للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون قريبا جدا.

وأضافت أن إسرائيل قامت بسلسلة بوادر تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية على حدود القطاع مع إسرائيل، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين.

وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجز 4 إسرائيليين في غزة منذ حرب 2014، بينهم جنديان.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت تل أبيب رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة في مايو/أيار الماضي عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومن القيود التي تم رفعها: توسيع مساحة الصيد من 12 إلى 15 ميلا بحريا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي وجه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال لقائه بينيت في إسرائيل دعوة للأخير باسم السيسي لزيارة القاهرة، بحسب بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

قمة ثلاثية

ويأتي الحديث عن لقاء مرتقب بين السيسي وبينيت، في ظل قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القمة تهدف إلى "حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على خيار حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في زيارة رسمية.

ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.