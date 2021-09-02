الخرطوم.. اشتباكات بين قوات حكومية وحركات مسلحة توقع إصابات

اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء اشتباكات بين قوات حكومية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام، مما أسفر عن إصابة عنصرين تابعين للحركات المسلحة.

وهذه أول حادثة اشتباك تشهدها الخرطوم بين قوات حكومية ومنتسبي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن الاشتباكات اندلعت في ضاحية سوبا (جنوبي الخرطوم) بالذخيرة الحية بين قوات أمنية مسلحة من الشرطة والدعم السريع وقوات تتبع لحركة مسلحة، دون تسمية الحركة.

وأضاف المصدر أن أسباب الاشتباكات تعود لاستقرار الحركة بالضاحية، حيث اختارت أحد المجمعات السكنية مقرا لها بعد توقيع اتفاق السلام، رافضة إخلاءه.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السودانية في بيان أن قوة مشتركة تحركت لإخلاء مجمع سكني من أفراد ينتمون للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، حيث تعرضت القوة لإطلاق نار بكثافة من داخل المجمع.

وأضاف البيان أن القوة المشتركة استطاعت السيطرة على الموقف وإخلاء المجمع، ونتج عن ذلك إصابة فردين من أفراد الحركات المسلحة بإصابات متفاوتة، دون تحديد درجة الإصابة أو الجهة التي يتبعان لها.

وفي مارس/آذار الماضي جرت اشتباكات داخلية بين حركات التحالف بأحد أحياء الخرطوم وتدخلت السلطات وألقت القبض على المجموعتين.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.