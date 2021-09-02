التقى مع الشيخ تميم.. وزير الخارجية البريطاني يدعو للتأقلم مع الواقع الجديد بأفغانستان ويثمن الدور القطري

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بحضور وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الوضع في أفغانستان واحتمالات تشغيل مطار كابل.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية إن توفير ممر آمن للأجانب والأفغان عبر الحدود البرية كان على رأس جدول أعمال المباحثات.

وأضاف البيان أن قرار زيارة الدوحة كوجهة أولى في المنطقة، يعكس الدور البارز الذي لعبه القطريون فيما يتعلق بأفغانستان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استضافة المكتب السياسي لطالبان في الدوحة منذ عام 2013.

وذكر البيان أن المملكة المتحدة تحرص على العمل مع قطر والشركاء الدوليين الآخرين للمساعدة في تحقيق أولوياتها، والتأكد من أن حكومة طالبان ستتحمل المسؤولية ضد تهديدِ تنظيمَي الدولة والقاعدة وتفي بالتزامها في اتفاقية الدوحة.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل السفارة البريطانية في أفغانستان مؤقتا إلى قطر.

سمو الأمير يستقبل بمكتبه بالديوان الأميري وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. #قناhttps://t.co/YwhUP5VZg1 pic.twitter.com/E9VCvU9WfF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 2, 2021

جهود متواصلة

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه تم التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز التوافق الدولي بشأن أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية القطري أن الدور الذي تلعبه بلاده بين الأطراف الأفغانية سيستمر كوسيط محايد، مضيفا أنه أكد لنظيره البريطاني أن "الجهود القطرية مستمرة لتعزير التوافق الدولي بشأن أفغانستان".

وبخصوص المشاركة القطرية في إعادة تشغيل مطار كابل، قال وزير الخارجية القطري "لا نزال في إطار عمليات التقييم ولا مؤشر واضحا متى يكون جاهزا لإعادة تشغيله".

جانب من المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية قطر (يمين) وبريطانيا (الفرنسية)

من جانبه، ثمن راب الدور القطري في الأزمة الأفغانية، مؤكدا ضرورة ألا تتحول أفغانستان مستقبلا إلى ملاذ للإرهاب، كما دعا إلى التأقلم مع الواقع الجديد.

وقال وزير الخارجية البريطاني "قطر قامت بعمل استثنائي ونشكرها على استقبال سفارتنا في كابل التي انتقلت إلى الدوحة"، مضيفا أنه زار المجمع الذي يستقبل اللاجئين الأفغان في قطر.

وأكد أن بلاده تعمل "مع شركائها الدوليين للحفاظ على المكتسبات التي حققناها خلال 20 عاما بأفغانستان".

وبشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، قال وزير الخارجية البريطاني "نريد حكومة تشمل كل الأطياف في أفغانستان وسنحكم على طالبان بأفعالها".