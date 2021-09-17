على خلفية إدخال حزب الله وقودا إيرانيا للبلاد.. ميقاتي: أنا حزين لانتهاك سيادة لبنان

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على تويتر.

ونقل المكتب عن رئيس الوزراء قوله -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)- "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".

لكنه أضاف "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وبدأ حزب الله الخميس جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة يقول إنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد.

وحملت ناقلة الوقود إلى سوريا قبل نقله إلى لبنان. وتخضع كل من سوريا وإيران لعقوبات أميركية.

عقوبات

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها فرضت عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان والكويت وتموّل حزب الله اللبناني، وكذلك على شركات توصف بأنها واجهة تدعم الحزب وإيران.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تشمل رجل الأعمال مرتضى مينائي هاشمي الذي يعيش في الصين، والذي يتهم بأنه نقل أموالا إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.





وذكر بيان للوزارة أن صينييْن ساعدا هاشمي في فتح حسابات مصرفية، وعملا ملاكا قانونيين لشركاته التي مقرها هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

شبكات

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- "قامت هذه الشبكات مع بعضها البعض بغسل عشرات الملايين من الدولارات عبر أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس".

وأضاف البيان "حزب الله يستخدم الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة".

وقال بلينكن إن حزب الله يبحث بشكل متزايد عن مصادر إضافية للدخل لدعم خزائنه، ودعا الحكومات في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم استغلال الحزب وغيره أراضيها ومؤسساتها المالية.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك الكيانات وهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.