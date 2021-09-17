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أخبار|قطر

أفغانستان.. الخطوط القطرية تواصل رحلاتها وخليل زاد يشيد بجهود الإجلاء

طائرة تابعة للخطوط القطرية لدى هبوطها في مطار كابل قبل أيام (الجزيرة)
طائرة تابعة للخطوط القطرية لدى هبوطها في مطار كابل قبل أيام (الجزيرة)
17/9/2021

قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إن بلاده ممتنة لتمكن عدد آخر من الأميركيين من مغادرة أفغانستان، في حين وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار كابل وعلى متنها أحد وزراء حكومة تصريف الأعمال الأفغانية.

وذكر خليل زاد في تغريدة أن الأميركيين غادروا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وأضاف في تغريدة أخرى أنه ليس هناك سقف زمني لمغادرة الأميركيين الموجودين في أفغانستان، وأن بلاده ملتزمة بإجلائهم في حال أرادوا العودة.

في الأثناء، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار كابل الدولي وعلى متنها وزير المياه والكهرباء في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد اللطيف منصور.

ومن المتوقع أن تقل طائرة الخطوط الجوية القطرية أثناء رحلة العودة من كابل إلى الدوحة نحو 180 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكان مطار كابل استقبل رحلتين مدنيتين قادمتين من مدينة هرات (غربي أفغانستان)، إضافة إلى تسيير رحلة ثالثة أقلعت باتجاه مدينة قندهار (جنوبي البلاد).

وأشادت دول عديدة بدور قطر في عملية إجلاء رعاياها من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب الماضي.

وإضافة إلى عمليات الإجلاء تعهدت الدوحة بتسيير طائرات مساعدات إلى العاصمة الأفغانية بشكل يومي، في إطار جسر جوي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني.

غراندي دعا إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة في أفغانستان ولا سيما في مجال الغذاء والمساعدات الطبية (رويترز)

غذاء ومساعدات

وفي سياق متصل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى الاستجابة الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ولا سيما في مجال الغذاء والمساعدات الطبية.

وعبر غراندي -في مؤتمر صحفي عقده بإسلام آباد- عن أمله في أن تبقى القيادة الجديدة في أفغانستان موحدة لتفادي حرب أهلية.

وقال المسؤول الأممي إنه لا تزال هناك العديد من التساؤلات بشأن أفغانستان، لكنه تمنى أن تواصل المفوضية مهامها في ظروف حسنة.

وأضاف غراندي أن هناك لاجئين على الحدود مع باكستان، داعيا الحكومة الباكستانية إلى عدم ترحيلهم فقد تكون حياة بعضهم في خطر.

وثمّن دور باكستان على مساعدتها في إجلاء موظفي الأمم المتحدة من أفغانستان، ودعمها المستمر لجهود المنظمة الدولية.

وكان غراندي بحث مع الرئيس الباكستاني عارف علوي الأوضاع في أفغانستان، وقضايا تتعلق باللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.

المصدر : الجزيرة

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