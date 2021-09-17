انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|تونس

حديث عن تعرضه للاختطاف والاعتداء.. إطلاق سراح مخلوف بعيد اعتقاله والرئيس التونسي يوصي باحترام الحريات

سيف الدين مخلوف مطلوب للقضاء العسكري في ما عرفت بقضية المطار (الجزيرة)
سيف الدين مخلوف مطلوب للقضاء العسكري في ما عرفت بقضية المطار (الجزيرة)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202109:17 PM (مكة المكرمة)

قالت إيناس حراث محامية النائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قرر إطلاق سراح مخلوف، على أن يتم سماعه في موعد لاحق، كما قرر إبطال مفعول بطاقة الجلب في حقه.

وكانت محامية الدفاع عن مخلوف قالت في وقت سابق على صفحتها بموقع فيسبوك إنه تم جلبه إلى المحكمة العسكرية، وإن المحامين سيتمكنون من مقابلته قبل عرضه على التحقيق.

وكان حزب ائتلاف الكرامة نشر على صفحته في فيسبوك شريطا مصورا قصيرا يظهر ما قال إنها عملية اختطاف لمخلوف.

وقال الحزب إنه وقع الاعتداء على مخلوف وعلى المحامين المرافقين له أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس حين هم بتسليم نفسه لقاضي التحقيق العسكري.

يذكر أن مخلوف مطلوب للقضاء العسكري في ما عرفت بقضية المطار، والتي شهدت مناوشات بينه وبين عناصر أمن المطار إثر منع امرأة تونسية من السفر لأسباب أمنية قال مخلوف إنها غير دستورية.

بدوره، قال المحامي أنور أولاد علي إن أعوان شرطة بالزي المدني اعتقلوا مخلوف، وأخذوه إلى مكان مجهول، فيما كان يستعد للمثول أمام قاض بالمحكمة العسكرية في العاصمة.

بيان رئاسي

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات بألا يُمنع أي شخص من السفر إلا إذا صدرت بحقه بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وأكد سعيد -في بيان لرئاسة الجمهورية- على أن يتم ذلك في احترام كامل للقانون، وبالحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.

وقال سعيد إن ما يروج عن سوء المعاملة هو محض افتراء، حسب بيان الرئاسة التونسية.

واتخذ الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وشملت كذلك توقيفات وإقالات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: بلا حدود

المنصف المرزوقي: سعيّد يشكل خطرا على تونس وإن لم يستقل فتجب إقالته

أكد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن الرئيس الحالي قيس سعيّد يشكل خطرا على البلاد ويقودها للكارثة والإفلاس، داعيا سعيّد إلى الاستقالة، أو إقالته لأنه كاذب وغير شرعي، بحسب وصفه.

حرية التنقل والإعلام معلقة لإشعار آخر بتونس والرئيس يجدد التزامه باحترام الحريات

تزايدت مخاوف صحفيين ومنظمات حقوقية من عودة التضييق على الحريات العامة والخاصة في تونس، مع تتالي قرارات منع السفر ومداهمة وغلق مكاتب إعلامية، في وقت أكد فيه الرئيس أنه لا مساس بالحقوق والحريات.

17/9/2021
المزيد من أخبار

مسؤول أميركي: الجيش العراقي هو من سيحارب تنظيم الدولة وسنبقي على 2500 جندي فقط

جانب من اجتماع اللجنة الفنية العسكرية العراقية مع نظيرتها الأميركية (مواقع التواصل)
رابط خارجي

بئر برهوت أو قعر جهنم.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي، فما سرها؟

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (AFP)
رابط خارجي

دراسة: تناول هذا المشروب يوميا يقلل خطر الإصابة بالخرف إلى النصف

دراسة: تناول هذا المشروب يوميا يقلل من خطر الإصابة بالخرف إلى النصف - بيكساباي

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر وغوتيريش يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات

غوتيريش قال إن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة طالبان ولعب دور مهم في دعم الشعب الأفغاني (الفرنسية)
الأكثر قراءة

أفرج عنه من جلبوع.. الأسير فارس خليفة: رأينا الهزيمة في عيون السجانين

فارس خليفة يروي كيف تلقى سجن جلبوع خبر هروب أسرى &#34;نفق الحرية&#34; (الجزيرة)

المخترع الذي لم يستخدم اختراعاته.. وفاة سنكلير مبتكر الآلة الحاسبة وملهم أجيال من مطوري الحواسيب

مخترع الآلة الحاسبة لم يستعملها وكان يستعمل مسطرة حاسبة تقليدية (غيتي)

أغنام أجبرت رونالدو على ترك قصره

أسرة رونالدو انتقلت من القصر إلى منزل في تشيشير شمال غربي إنجلترا بسبب ضوضاء الأغنام والمخاوف الأمنية (مواقع التواصل)

التكنولوجيا تحل الجريمة.. الساعة الذكية أظهرت الجثة تتحرك

بابيس أناجوستوبولوس زعم أن زوجته قُتلت على أيدي لصوص خلال سطو على المنزل (مواقع التواصل)