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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بلينكن يتعهد بتعزيز التطبيع مع إسرائيل ويدعو دولا عربية للانضمام

بلينكن قال إن بلاده ستشجع دولا أخرى على التطبيع مع إسرائيل (الأناضول)
بلينكن قال إن بلاده ستشجع دولا أخرى على التطبيع مع إسرائيل (الأناضول)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202106:49 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستساعد في تعزيز علاقات إسرائيل المتنامية مع البحرين والإمارات والمغرب، بالإضافة إلى السودان وكوسوفو، في الوقت الذي ستشجع فيه دولا أخرى على تطبيع العلاقات معها.

وفي كلمة خلال احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لما تعرف "باتفاقات أبراهام"، وهي الاتفاقات التي توسطت فيها واشنطن وفتحت باب التقارب العلني بين إسرائيل وعدة دول عربية؛ قال بلينكن إن واشنطن ستعمل أيضا على تعزيز علاقات إسرائيل مع مصر والأردن.

ودعا وزير الخارجية الأميركية دولا عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل، وقال -أثناء لقاء عبر الإنترنت مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي- "سنشجّع مزيدًا من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب. نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حكومته ستواصل تطبيق اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وقال في تصريح مكتوب "حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقات، سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل أطفالنا".

ووقعت اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، المعروفة باسم "اتفاقات إبراهيم"، بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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