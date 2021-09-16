نيويورك تشترط اللقاح لحضور الاجتماعات الأممية وروسيا تحتج

أكدت سلطات مدينة نيويورك أنه يتعين على جميع الدبلوماسيين الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يبرزوا دليلا على تلقيهم لقاحات مضادة لكوفيد-19، مما أثار غضب روسيا.

وأبلغ مكتب بلدية المدينة هذا القرار إلى رئيس الجمعية في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري عبر رسالة نصّت على أنه يتوجب على الوفود المشاركة أن تكون محصّنة ضد كوفيد-19 لدخول القاعة العامة.

وبدأت نيويورك يوم الاثنين الماضي العمل بإلزامية اللقاح، مما يتطلب إثباتا لأخذ جرعة واحدة على الأقل للمشاركة في العديد من الأنشطة الداخلية، بما في ذلك المطاعم وأماكن الترفيه.

وجاء في الرسالة التي وقعها مفوض الصحة في نيويورك وأكدها المتحدث باسمه، أن القاعة العامة في الأمم المتحدة صُنّفت على أنها "مركز مؤتمرات"، مما يعني وجوب أن يكون جميع الحاضرين داخلها ملقحين.

وقال "يجب عليهم أيضا إظهار دليل على أخذهم اللقاح قبل تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة الرياضة داخل مقر الأمم المتحدة، وقبل المشاركة في جميع أنشطة الترفيه في نيويورك".

احتجاج روسي

غير أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا طلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للمنظمة الدولية لمناقشة هذا الإجراء.

وعبر نيبينزيا لرئيس الجمعية عبد الله شاهد أمس الأربعاء عن "استغرابه الشديد وخيبة أمله" إزاء رسالة بعثها شاهد إلى الدول الأعضاء، أيد فيها إبراز دليل على التطعيم.

وكتب نيبينزيا في رسالة "نعارض بشدة السماح فقط للأشخاص الذين يحملون دليلا على التلقيح بالدخول إلى قاعة الجمعية العامة"، معتبرا ذلك "إجراء تمييزيا بشكل واضح".

بدوره، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة "اطلعنا على خطاب رئيس الجمعية العامة، وسنتعاون معه بشأن أي قرارات يتم اتخاذها".

وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن الأمانة العامة تعتزم إقامة خيمة كبيرة أمام المقر لتقديم اللقاح لمن يرغب في المشاركة في اجتماعات الأسبوع المقبل.

وبدأت الدورة الـ76 للجمعية العامة أول أمس الثلاثاء وتختتم الاثنين المقبل، وستكون هذه الدورة هجينة تجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي بعد اجتماع العام الماضي الافتراضي بالكامل جراء الوباء.