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أخبار|لبنان

حزب الله يبدأ إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا

الشاحنات المحملة بالنفط الإيراني بدأت في العبور إلى لبنان عبر الحدود السورية (رويترز)
الشاحنات المحملة بالنفط الإيراني بدأت في العبور إلى لبنان عبر الحدود السورية (رويترز)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202111:00 AM (مكة المكرمة)

بدأ حزب الله اللبناني إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا اليوم الخميس، في خطوة قال إنها تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة في البلاد، لكن معارضيها قالوا إنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.

وقال مراسل الجزيرة إن شاحنات محملة بالنفط الإيراني بدأت في العبور إلى لبنان عبر الحدود السورية.

من جهته، نقل تلفزيون المنار أن قافلة من نحو 20 شاحنة وقود إيراني دخلت لبنان، وكل صهريج يحتوي على 50 ألف لتر من مادة المازوت.

وقالت وكالة رويترز إن الشاحنات عبرت إلى شمالي شرق لبنان بالقرب من قرية العين، حيث توجد لافتة كتب عليها حزب الله "كسر الحصار" على لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن يوم الاثنين الماضي أن الوقود الإيراني سيصل برا إلى لبنان بدءا من الخميس، آتيًا من سوريا، حيث أفرغت الباخرة الأولى حمولتها في مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي.

وقدم نصر الله الشكر للسلطات السورية على استقبال الشحنة في موانئ سوريا، وعلى تسهيل نقلها برا إلى لبنان، قائلا إن الوقود سيصل سهل البقاع اللبناني الخميس المقبل.

وقال إنه في الفترة الماضية وخلال حركة السفينة في البحر "أجرينا اتصالات لأنه كان لدينا خياران: إما أن ترسو السفينة على الشواطئ اللبنانية وتفرغ حمولتها في لبنان أو تذهب إلى بانياس في سوريا".

وتوقفت إمدادات الوقود، لأن لبنان لا يملك ما يكفي من العملات الصعبة لتغطية حتى الواردات الحيوية، مما أجبرالخدمات الأساسية -بما في ذلك بعض المستشفيات- على تقليص خدماتها أو غلق أبوابها أمام المواطنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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