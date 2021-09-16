بوتين يخضع للحجر الصحي بعد إصابة العشرات في محيطه بفيروس كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن عشرات الأشخاص في محيطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما أجبره على الخضوع لحجر صحي.

وكان الكرملين قد أعلن قبل يومين ظهور إصابات بفيروس كورونا لدى أشخاص من الدائرة المحيطة ببوتين، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وقال بوتين في تصريحات خلال انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الشامل في عاصمة طاجيكستان، "تعلمون أنه للأسف اضطررت لإلغاء زياتي إلى دوشنبه في اللحظة الأخيرة"، وأضاف "آسف لكن ذلك جاء.. بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا بين مقربين مني".

وتابع متحدثا عبر الفيديو "ليس مجرد شخص أو اثنين، بل عشرات الأشخاص أُصيبوا بفيروس كورونا".

وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي كشف الرئيس الروسي (68 عاما) أنه تلقى لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) المضاد للفيروس، بعد أشهر من السرية التي أحيطت بالمسألة، لكن الكرملين لم ينشر صورا لعملية تطعيم بوتين.

وروسيا من الدول الأكثر تضررا بالفيروس، وتعد خامس دولة من حيث عدد الإصابات، بحسب حصيلة تستند إلى الأرقام الرسمية، وتبذل موسكو جهودا مضنية للحد من ارتفاع عدد الإصابات رغم توفر اللقاحات لديها.