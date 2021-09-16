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أخبار|يمن

اليمن.. تجدد المظاهرات في عدن وحظر تجول في حضرموت

المحتجون طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية (الفرنسية-أرشيف)
المحتجون طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية (الفرنسية-أرشيف)
16/9/2021

تجددت المظاهرات في مناطق عدة بمحافظة عدن (جنوبي البلاد) احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، في حين أعلن محافظ حضرموت حظرا ليليا للتجول.

وأفادت مصادر بأن المظاهرات تجددت في مدينتي كريتر والتواهي، حيث ردد المشاركون هتافات مطالبة بضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضبط الأسعار ووقف تدهور العملة المحلية.

وقالت مصادر محلية يمنية إن عشرات من شاحنات نقل البضائع تكدست في مدينة تريم بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بعد إغلاق محتجين الطريق الدولي الواصل للمنفذ الحدودي مع سلطنة عمان.

وأضافت المصادر أن المحتجين أغلقوا الطريق الرئيسي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

حظر تجول

وقد أعلن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني حظرا للتجول بشكل جزئي في المحافظة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وقال المكتب الإعلامي للمحافظ إن تطبيق حظر التجول سيستمر حتى إشعار آخر.

وتشهد محافظة حضرموت منذ مطلع الأسبوع اضطرابات أمنية واحتجاجات شعبية تطالب بإقالة المحافظ وتحسين الخدمات.

وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية باليمن، ودعا قواته إلى عدم التهاون مع من وصفهم بالمندسين في احتجاجات عدن.

هادي يحذر

في سياق آخر، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى وضع حد "للتهديدات التي يشكلها الحوثيون على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية واستهداف المدن والموانئ".

وقال هادي -خلال أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد لليمن هانز غروندبرغ- إن السلام خيار بلاده، مستعرضا آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للتوصل إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي على دعمه الكامل لليمن، لتحقيق السلام وتطلعات الشعب اليمني.

المصدر : الجزيرة

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