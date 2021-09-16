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أخبار|مغرب

المغرب.. أخنوش يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة والعدالة والتنمية يعتذر عن المشاركة بها

أخنوش (يسار) أشار إلى أن ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية ستظهر خلال الأسبوع المقبل (الفرنسية)
أخنوش (يسار) أشار إلى أن ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية ستظهر خلال الأسبوع المقبل (الفرنسية)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202109:03 AM (مكة المكرمة)

قال رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش إن الجولة الأولى من المفاوضات مع الأحزاب السياسية، بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، انتهت وكانت مثمرة.

وأعلن عن اعتذار كل من حزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، عن المشاركة في تشكيل الائتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية ستظهر خلال الأسبوع المقبل.

وعقد أخنوش الأربعاء لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليساري نبيل بنعبد الله في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، وذلك بعد لقاءات مماثلة أجراها مع 5 أحزاب فائزة بالانتخابات.

والجمعة، كلف الملك محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه (التجمع الوطني للأحرار) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء قبل الماضي.

وحصل حزب أخنوش على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب، ولا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة.

ووفق تقارير إعلامية، فقد اعتذر رئيس الوزراء المنصرف سعد الدين العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن حضور المشاورات التي يجريها أخنوش، في وقت لم يصدر نفي أو تأكيد من الحزب بخصوص ذلك.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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