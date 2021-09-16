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أخبار|صومال

صراع متصاعد قبل الانتخابات.. الرئيس الصومالي يعلق صلاحيات رئيس الحكومة

فرماجو (يمين) وروبلي (وكالات)
فرماجو (يمين) وروبلي (وكالات)
16/9/2021

علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اليوم الخميس صلاحيات رئيس الحكومة محمد حسين روبلي في ما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول، حتى استكمال الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

واتهم بيان للرئاسة الصومالية روبلي بخرق القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة.

ودعا فرماجو الوزراء لأداء مهامهم الدستورية، كما أوصى لجان الانتخابات الفدرالية بالإسراع في استكمال انتخابات المجالس التشريعية والرئاسية.

ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وسجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

ففي الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين (الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس)، على خلفية إدارته التحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.

لكن رئيس الدولة ألغى ما أسماه القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.

أزمة سياسية

وفرماجو -الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017- انتهت ولايته في الثامن من فبراير/شباط الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، مما تسبب في أزمة دستورية خانقة.

وتسبب إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل/نيسان الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات؛ إلى اشتباكات في مقديشو.

وتوصل محمد روبلي -الذي تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2020- إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يتم الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من الشهر المقبل.

المصدر : وكالات

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