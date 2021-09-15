انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|أفغانستان

قطر تؤكد أن عزل أفغانستان ليس حلا.. الاتحاد الأوروبي: لا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان

سيناتور ديمقراطي يهدد باستدعاء وزير الدفاع ومسؤولين آخرين للشهادة في الانسحاب الأميركي "الفوضوي" من أفغانستان

بوريل: اتفقنا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن مستوى التعامل سيعتمد على سلوك حكومة طالبان الجديدة (رويترز)
بوريل: اتفقنا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن مستوى التعامل سيعتمد على سلوك حكومة طالبان الجديدة (رويترز)
14/9/2021

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد أنه ما من خيار أمامه سوى التحاور مع حركة طالبان، في حين شددت قطر على أنه لا يمكن عزل أفغانستان، وأن مقاطعتها ليست حلا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن "الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، وحتى تكون لدينا فرصة للتأثير على الأحداث فلا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان".

وأضاف "اتفقنا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن مستوى هذا التعامل وطبيعته سيعتمدان على سلوك حكومة طالبان الجديدة".

وحدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شروطا لعودة المساعدات الإنسانية والعلاقات الدبلوماسية مع طالبان، ومنها احترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة.

لا يمكن عزلها

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه لا يمكن عزل أفغانستان، قائلا إن مقاطعتها ليست حلا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عقب محادثاتهما في الدوحة- "موقفنا أنه لا يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها لأن طالبان تسلمت مقاليد الأمور".

وأضاف الوزير القطري أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعا الجميع إلى التحاور مع الأفغان.

وزير خارجية قطر: موقفنا أنه لا يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها لأن طالبان تسلمت مقاليد الأمور (رويترز)

ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتوفير المساعدات للشعب الأفغاني، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات مع نظيره الإسباني على أهمية حرية التنقل من وإلى أفغانستان.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد الاثنين -خلال مؤتمر صحفي مشترك بالدوحة مع نظيره الفرنسي جان إيف لورديان- ضرورة المصالحة الوطنية الأفغانية لتحقيق الاستقرار.

سيناتور يهدد

وهدد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي باستدعاء وزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين للشهادة في ما يتعلق بالانسحاب الأميركي "الفوضوي" من أفغانستان.

وأضاف -خلال ثاني جلسة بالكونغرس في غضون يومين- أنه "لن تكون المحاسبة على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأزمة كاملة من دون البنتاغون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفسير الانهيار الكامل للجيش الأفغاني الذي دربته ومولته الولايات المتحدة".

وتابع "أتوقع من الوزير (أوستن) أن يقدم نفسه أمام اللجنة في المستقبل القريب، وما لم يفعل ذلك فقد أفكر في استخدام سلطة الاستدعاء التي تحظى بها اللجنة لإجباره مع آخرين على مدى 20 عاما الماضية على الشهادة".

ووجه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون انتقادات لاذعة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال شهادته اليوم في الكونغرس، في ما يتعلق بالنهاية "الفوضوية" لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، والسبب الذي دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار بعدم تمديد مهلة الانسحاب حتى يتسنى إجلاء المزيد من الناس من أفغانستان.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أكد الالتزام بعدم استخدام أراضي بلاده ضد أي دولة.. وزير الخارجية الأفغاني يدعو إلى عدم الربط بين السياسة والمساعدات

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بأفغانستان أمير خان متقي إن الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني، وإن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار.

14/9/2021
المزيد من أخبار

أمير قطر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

زيارة محمد المنفي تهدف لبحث القضايا ذات المصالح المشتركة ودور قطر في المصالحة الوطنية والانتخابات القادمة (قنا)

الزبيدي مصاب بكسور في الفك والصدر والأسرى يتراجعون عن الإضراب بعد رضوخ إسرائيل لمطالبهم

في مؤتمر دولي في بغداد.. الكاظمي يؤكد تمكن العراق من استرداد بعض أمواله المهربة

قاعة المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد قبل انطلاقه (الصحافة العراقية)

الأسير الزبيدي تعرض لكسور بفعل الضرب وهدوء بالمعتقلات وسط مفاوضات متقدمة

الأسير زكريا الزبيدي (يسار) تعرض للضرب والتنكيل أثناء اعتقاله مما أدى لتعرضه لثلاثة كسور في الفك والأضلاع (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

أنا الذي حفرت النفق.. محمود العارضة يروي قصة الأسرى الستة

العارضة بدأ حفر النفق قبل 10 شهور ويرفض التجاوب مع المحققين الإسرائيليين (مواصع التواصل)

تصريحات روسية وإشادة فرنسية بقطر.. وزير خارجية طالبان يتحدث ومشاورات لتشكيل جيش قوي وأميركا تجمد الأموال

الدبلوماسية الأفغانية الجديدة تريد علاقات جيدة مع العالم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية &#34;فسياسة الضغط لم تنفع طيلة 20 سنة ولن تجدي بعد ذلك (الجزيرة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا لدولة فلسطينية ولا للقاء عباس ونعم لتبادل أسرى بشروط

بينيت مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى في ظل ظروف معينة (رويترز)

كيف نحافظ على لياقة الدماغ؟ إليك 4 نصائح طبية