يغيب عنه السودان.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل و3 دول عربية في ذكرى التطبيع

يعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة اجتماعا، عبر الفيديو، مع نظرائه في إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والدول العربية الثلاث.

وأعربت الولايات المتحدة عن أملها بأن يمثل هذا التطبيع خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقالت الخارجية الأميركية إن وزيرها سيجمع نظراءه "للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام، والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهارا".

ويشكل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقرارا تاما لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنه علامة نجاح لسياستها الخارجية، لا سيما وأنها المرة الأولى التي تربط فيها الإدارة الديمقراطية بين هذه الاتفاقيات وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في رسالة عبر الفيديو نشرت على تويتر "نحن نؤيد بقوة هذه الاتفاقيات، ونتطلع إلى تعزيز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين إسرائيل ودول أخرى حول العالم".

وبعد عقود على توقيع تل أبيب اتفاقيات سلام مع مصر ثم الأردن، طبعت أبو ظبي ومن ثم المنامة فالرباط علاقاتها مع إسرائيل.

وسيكون السودان -الذي قدمت حكومته المدنية الجديدة تعهدا لترامب بالمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تكبح زخمها المعارضةُ الشعبية- الغائب الأبرز عن احتفالات الجمعة.