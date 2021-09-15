انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا لدولة فلسطينية ولا للقاء عباس ونعم لتبادل أسرى بشروط

بينيت مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى في ظل ظروف معينة (رويترز)
بينيت مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى في ظل ظروف معينة (رويترز)
15/9/2021

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت معارضته لإقامة دولة فلسطينية، معللا ذلك بمخاوفه من "احتمال استيلاء عناصر متطرفة عليها في المستقبل كما حدث في قطاع غزة".

وقال بينيت في تصريحات صحفية إن إسرائيل معنية بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين، وإنها ترى ذلك مصلحة مشتركة للجانبين.

كما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه "من غير المعقول" أن يتحدث معه في وقت يقوم فيه عباس "برفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي".

وأوضح أنه لم يمنع وزير الدفاع بيني غانتس من الاجتماع مع عباس مؤخرا "لأنه ألح عليه واعتبر ذلك ضرورة أمنية".

3 مهام في غزة

وقال بينيت إن لديه 3 مهام في قطاع غزة، الأولى منع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، والثانية وقف تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل هدوء مؤقت، أما الثالثة فتتمثل في إعادة 4 إسرائيليين معتقلين لدى حماس.

ولدى سؤاله ما إن كان مستعدا لإبرام صفقة تبادل أسرى، قال إن ذلك يعتمد على الظروف، "بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا، عارضتُ وأعارض على الدوام إطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين".

وردا على سؤال عما إن كان يسعى إلى تسوية مع حركة حماس، قال بينيت "حماس منظمة نقشت على رايتها قتالنا حتى النهاية. مسؤوليتي هي أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص".

وأوضح أنه يتبع نهجا جديدا وهو قصف أهداف في القطاع ليس فقط مقابل كل صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق يتم إطلاقه من غزة.

وتطرق بينيت للملف الإيراني، وقال إن إيران أصبحت أقرب من إنتاج سلاح نووي من أي وقت مضى، مضيفا أنه عرض على الإدارة الأميركية وعلى دول أخرى في المنطقة خططا للتعامل مع هذا الخطر.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بايدن وبينيت يبحثان في أول لقاء لهما عن أرضية مشتركة في التعامل مع ملف إيران النووي

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -في أول اجتماع بينهما- في البيت الأبيض عن أرضية مشتركة بشأن إيران، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن للتعامل مع تداعيات استهداف مطار كابل.

27/8/2021

بعد لقاء عباس وغانتس.. بينيت ينفي وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين وحماس والجهاد تستنكران

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت التأكيد أنه “ليست هناك عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين، ولن تكون هناك مثل هذه العملية”، وذلك غداة لقاء جمع بين عباس وغانتس.

30/8/2021

الأسرى يعلنون التمرد على الاحتلال وهبّة تضامنية معهم.. بينيت: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأحداث في السجون الإسرائيلية قد تؤثر على جبهات عدة، وإن تل أبيب مستعدة لأي سيناريو، في حين شهدت مناطق فلسطينية مسيرات ووقفات احتجاجية تضامنا مع الأسرى.

8/9/2021
المزيد من أخبار

أمير قطر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

زيارة محمد المنفي تهدف لبحث القضايا ذات المصالح المشتركة ودور قطر في المصالحة الوطنية والانتخابات القادمة (قنا)

الزبيدي مصاب بكسور في الفك والصدر والأسرى يتراجعون عن الإضراب بعد رضوخ إسرائيل لمطالبهم

في مؤتمر دولي في بغداد.. الكاظمي يؤكد تمكن العراق من استرداد بعض أمواله المهربة

قاعة المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد قبل انطلاقه (الصحافة العراقية)

الأسير الزبيدي تعرض لكسور بفعل الضرب وهدوء بالمعتقلات وسط مفاوضات متقدمة

الأسير زكريا الزبيدي (يسار) تعرض للضرب والتنكيل أثناء اعتقاله مما أدى لتعرضه لثلاثة كسور في الفك والأضلاع (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

أنا الذي حفرت النفق.. محمود العارضة يروي قصة الأسرى الستة

العارضة بدأ حفر النفق قبل 10 شهور ويرفض التجاوب مع المحققين الإسرائيليين (مواصع التواصل)

تصريحات روسية وإشادة فرنسية بقطر.. وزير خارجية طالبان يتحدث ومشاورات لتشكيل جيش قوي وأميركا تجمد الأموال

الدبلوماسية الأفغانية الجديدة تريد علاقات جيدة مع العالم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية &#34;فسياسة الضغط لم تنفع طيلة 20 سنة ولن تجدي بعد ذلك (الجزيرة)

كيف نحافظ على لياقة الدماغ؟ إليك 4 نصائح طبية

بالدموع.. برلمانية بريطانية مسلمة تكشف معاناتها مع الإسلاموفوبيا

كلمة زارا سلطانة أحدثت ضجة في صفوف السياسيين البريطانيين وامتدحها العديد من البرلمانيين (رويترز)