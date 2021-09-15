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أخبار|بحرين

في كنيس أعيد تجديده بعد التطبيع.. يهود البحرين يؤدون صلواتهم علنا في المنامة

يهودي بحريني: منذ عام 1947 كنا نتوارى عن الأنظار، أما الآن فلا حاجة للتواري. نحن سعداء جدًا بأن نكون في العلن.

15/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202112:04 AM (مكة المكرمة)

للمرة الأولى منذ عقود، يؤدي البحريني إبراهيم نونو صلواته اليهودية علنا في كنيس قديم أُعيد تجديده في وسط المنامة القديمة، مستفيدا من تطبيع بلاده علاقاتها مع إسرائيل قبل عام.

وأعرب نونو (61 عاما) -وهو رئيس الطائفة اليهودية في البحرين- عن سعادته لوجود "كنيس يعمل بشكل كامل، ولقدرة اليهود على المجيء إلى الكنيس بشكل منتظم".

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تمكّن من السير بغطاء الرأس اليهودي (كابيه) في الشارع لأول مرة، من دون أن يشعر بالقلق.

وطبّعت البحرين والإمارات علاقاتهما مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، قبل أن يسير على خطاهما السودان والمغرب.

وأُقيمت الشهر الماضي صلاة علنية لليهود في الكنيس المسمى "بيت الوصايا العشر" للمرة الأولى منذ 74 عاما، في تجمّع حضره أفراد من الطائفة المحلية ويهود مغتربون ودبلوماسيون.

وقال نونو "لم نعد نتخوف بخصوص تنمية الحياة اليهودية. منذ عام 1947، كنا نتوارى عن الأنظار، أما الآن فلا حاجة للتواري. نحن سعداء جدًا بأن نكون في العلن".

علما البحرين وإسرائيل أمام أحد فنادق القدس المحتلة (رويترز)

تجديد التاريخ

ويقع الكنيس -وهو مبنى أبيض ذو نوافذ خشبية- في السوق الشعبي في وسط المنامة، وقد بلغت تكلفة تجديده 60 ألف دينار بحريني (159 ألف دولار).

واعتبر رئيس رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية الحاخام إيلي عبادي -الذي أشرف على أول صلاة يهودية في البحرين الشهر الماضي- أن عودة الصلوات هي بمثابة "تجديد لتاريخ اليهود في المنطقة".

وقال عبادي "الصلوات اليهودية كانت تصدح علنا في هذه المنطقة منذ أكثر من ألفي عام، ولسوء الحظ توقفت في عام 1947".

ورغم سعادته الواضحة بإعادة الحياة إلى الكنيس، لا يخفي إبراهيم نونو قلقه حيال مستقبل طائفته التي تعد نحو 50 شخصا، معظمهم تخطّوا سنّ 50 عاما.

صعوبات

ويشير عبادي إلى الصعوبات التي يواجهها بعض أفراد الطائفة في المجيء للكنيس، بسبب تقدّم الكثير منهم في السن ومغادرة الأصغر سنا البلاد.

ويقول "أبحث عن تمويل لشراء المبنى المجاور لبناء مدرسة للأطفال"، وهو ما سيساعد على التنشئة اليهودية الصحيحة للأجيال الصغيرة برأيه.

ويقول نونو "هدفنا الرئيسي راهنا هو إحضار حاخام شاب للبحرين، لتنمية حياة اليهود ولقيادة الصلوات أسبوعيا" لأطول فترة زمنية ممكنة.

المصدر : الفرنسية

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