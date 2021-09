نجا من انفجار مطار كابل.. "علي" طفل أفغاني يلتقي والده بتورنتو بفضل جهود قطر وكندا

رحّبت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، باجتماع الطفل الأفغاني علي (3 سنوات) بأبيه أخيرا في كندا، بعد نجاته من موت محقق إثر الانفجار الذي هز مطار العاصمة الأفغانية كابل أواخر أغسطس/آب الماضي، وخلفا مقتل نحو 170 أفغانيا، و13 جنديا أميركيا.

وقالت لولوة الخاطر إن الطفل علي كان ضيفا مميزا، وإن قطر تعاونت مع كندا لتحديد هويته، وانتهت الجهود المشتركة بجمع شمله مع أسرته.

Ali was our special guest for the past few weeks after he was separated from his mother during the Kabul airport explosion. Working with the 🇨🇦 embassy, we identified his father & they’ve been reunited. Best of luck Ali, we will all miss you here, we hope you come back 2 visit 🥰 https://t.co/GZN1Ww9KTX pic.twitter.com/6cylwcbdvS

