نجا من انفجار مطار كابل.. "علي" طفل أفغاني يلتقي والده بتورنتو بفضل جهود قطر وكندا

رحّبت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، باجتماع الطفل الأفغاني علي (3 سنوات) بأبيه أخيرا في كندا، بعد نجاته من موت محقق إثر الانفجار الذي هز مطار العاصمة الأفغانية كابل أواخر أغسطس/آب الماضي، وخلفا مقتل نحو 170 أفغانيا، و13 جنديا أميركيا.

وقالت لولوة الخاطر إن الطفل علي كان ضيفا مميزا، وإن قطر تعاونت مع كندا لتحديد هويته، وانتهت الجهود المشتركة بجمع شمله مع أسرته.

Ali was our special guest for the past few weeks after he was separated from his mother during the Kabul airport explosion. Working with the 🇨🇦 embassy, we identified his father & they’ve been reunited. Best of luck Ali, we will all miss you here, we hope you come back 2 visit 🥰 https://t.co/GZN1Ww9KTX pic.twitter.com/6cylwcbdvS — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 14, 2021

وقال موقع "ذا غلوب آند ميل" (the globe and mail) الكندي إن "علي" نقل جواً من كابل إلى الدوحة مع لاجئين آخرين في 28 أغسطس/آب الماضي، قبل أن يهبط مساء الاثنين في مطار بيرسون في تورونتو بفضل جهود منسقة بين الأمم المتحدة والحكومتين الكندية والقطرية.

وأوضح الموقع أنه اختار "علي" اسما مستعارا للطفل الأفغاني، لحماية أسرته التي لا تزال موجودة في الأراضي الأفغانية.

وبحسب الموقع الكندي، فإن والد علي كان يدير تجارة بسيطة في أفغانستان قبل مجيئه إلى كندا قبل عامين، وكان الأب متلهفا لمعرفة مصير ولده بعد انفجار مطار كابل.

وذكر الموقع الكندي أن والدة "علي" فرت مع 4 أشقاء واثنين من أبناء العمومة من الفوضى، وهم يختبئون في مكان آمن.