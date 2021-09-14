"معركة الدفاع عن الحق" تبدأ الجمعة.. الأسرى بالسجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

قالت هيئة رسمية فلسطينية أمس الاثنين إن 1380 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيل يشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام بداية من يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على القمع بحقهم.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن الأسرى قرروا في كافة السجون التصعيد ردا على الإجراءات العقابية بحقهم بعد فرار 6 أسرى.

وأشارت إلى أن الأسرى قرروا البدء بالإضراب عن الطعام على دفعات، على أن تشمل الدفعة الأولى 1380 معتقلا من كافة السجون، تحت عنوان "معركة الدفاع عن الحق".

وبينت أن الأسرى من مختلف التنظيمات قرروا أن تدخل دفعات جديدة في الإضراب بعد ذلك، كما سيدخل مئة أسير من قيادات التنظيمات في الإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كريم يونس ومروان البرغوثي.

ووفق البيان، يطالب الأسرى بوقف سياسة القمع، والتنكيل، والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى، وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل عملية الفرار من سجن جلبوع.

كما يطالب الأسرى بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فرّ 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وأُعيد اعتقال 4 منهم يومي الجمعة والسبت الماضيين، في حين تبحث قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان لنادي الأسير.