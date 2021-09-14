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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

لمواجهة نفوذ الصين وتحديات القرن 21.. بايدن يستضيف قمة دول مجموعة الحوار الأمني في البيت الأبيض

قادة "كواد" عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس/آذار 2021 (رويترز)
قادة "كواد" عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس/آذار 2021 (رويترز)
14/9/2021

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن استضافة أول قمة بالحضور الشخصي لزعماء دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز التعاون للتصدي لنفوذ الصين المتنامي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن القمة ستعقد في البيت الأبيض بواشنطن يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتزامن زيارات رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والهندي ناريندرا مودي، والياباني يوشيهيدي سوغا، للولايات المتحدة، مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي سيلقي بايدن خطابا فيها يوم 21 سبتمبر/أيلول.

وكان قادة المجموعة قد عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس/آذار الماضي، وتعهدوا بالعمل عن كثب بشأن لقاحات كوفيد-19 والمناخ، وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في مواجهة التحديات الآتية من بكين.

وقالت ساكي "استضافة قادة المجموعة توضح أن الانخراط في منطقة المحيطين الهندي والهادي أولوية لدى إدارة بايدن ونائبته كاميلا هاريس، وهو ما يشمل ترتيبات جديدة متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن 21".

وأضافت أن قادة المجموعة سوف "يركزون على تعميق علاقاتنا ودفع التعاون العملي في مجالات مثل مكافحة كوفيد-19، والتعامل مع أزمة المناخ، والشراكة في التكنولوجيات الناشئة والفضاء الشبكي، وتعزيز الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي".

وكان كورت كامبل منسق السياسة الأميركية الخاصة بالمحيطين الهادي والهندي قد قال في يوليو/تموز الماضي إن الاجتماع، الذي سينعقد بالحضور الفعلي ويجري التخطيط له منذ فترة طويلة، سيتمخض عن التزامات "حاسمة" بشأن دبلوماسية اللقاحات والبنية التحتية.

وبدأ هذا التحالف المسمى "كواد" بالتشكل إثر تسونامي المدمّر عام 2004 واتخذ صفة رسمية عام 2007، وقد قرّر بايدن إحياء هذا التعاون الرباعي بعد وصوله إلى السلطة.

المصدر : وكالات

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رسم: رأفت الخطيب
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