الإمارات تهدف لنشاط اقتصادي مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار بحلول 2031

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإمارات تهدف لأن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع إسرائيل لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وإنه يأمل في أن تتعاون الدولتان في جميع المجالات من الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.

ووقعت الإمارات عشرات من مذكرات التفاهم مع حليفتها الجديدة في العام، منذ أن أصبحت أول دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل في القرن الحالي.

ولم يتضح على الفور كيف يتوقع البلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي بتريليون دولار خلال العقد القادم، علما بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما يبلغ نحو 400 مليار دولار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عن بعد، الاثنين، إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ ما بين 600 و700 مليون دولار، مضيفا أن الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.





وذكر "نتطلع لخلق نشاط اقتصادي بمليار دولار على مدار العقد المقبل"، مضيفا أنه يجري التحرك في العديد من المجالات على صعيد الفرص الاقتصادية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021، وإلى 3 مليارات في 3 أعوام، ولكنه يظل أقل بكثير من صادرات الإمارات للسعودية التي تتصدر شركاءها التجاريين، وقد بلغت 24 مليار دولار في 2019.

وقال أديب باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي "فُتحت نافذة جديدة للفرص منذ هذا الاتفاق، والاقتصاد يغير وجه المنطقة، ويقدم أساسا دبلوماسيا لتعزيز العلاقات بيننا".

وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها: 40 مذكرة تفاهم، ونحو 30 اتفاقا آخر، متعلقات بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.

ولكن الهدوء يكتنف صندوقا حجمه 3 مليارات دولار، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عن تأسيسه لتشجيع القطاع الخاص والتعاون الإقليمي، وكذلك صندوق حجمه 10 مليارات دولار تأتي أمواله من القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الإسرائيلية.





وقال المعهد وأكبر بنوك إسرائيل "هبوعليم" إنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 رجل أعمال ورائد أعمال إلى أبو ظبي ودبي الشهر المقبل.

وتستهدف البعثة شركات ترى الإمارات أن بوسعها التعاون معها في التكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.

وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول 7 أشهر من العام الجاري، من بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون دولار، نصفها من الألماس.

ووقّعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول في واشنطن اتّفاق إقامة علاقات مع كل من الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره.