لوفيغارو: بعد أكثر من شهر على انقلاب الرئيس.. إلى أين تتجه تونس؟

يتساءل التونسيون عن مستقبل عمليتهم الديمقراطية بعد تمديد الرئيس قيس سعيد، إلى أجل غير مسمى، السلطات الكاملة التي منحها لنفسه في 25 يوليو الماضي بحجة وجود "خطر وشيك" يهدد الدولة، والتي بموجبها علق البرلمان وأقال الحكومة.

هذا ما أبرزته الكاتبة مارلين دوما في تقرير لها بصحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية أكدت فيه أن الإجراء الذي اتخذه سعيد لاقى دعمًا شعبيًا قويًا، لكن التونسيين يتساءلون الآن عن مستقبل العملية الديمقراطية، في حين أن الرئيس، الذي كان دائمًا ينتقد دستور 2014 ونظامه البرلماني، لا يتطرق أبدًا إلى نواياه، وفقا للكاتبة.

وعن مرد الدعم الشعبي الواسع الذي تحظى به تدابير سعيد الأخيرة، نسبت دوما لإلياس غانمي، وهو طالب دكتوراه في العلوم السياسية، قوله إن ذلك يعكس "إفلاس السياسات التونسية (..) لقد خلق هذا أرضية مواتية لقيس سعيد، الذي يركب موجة شعبوية".

والواقع، حسب ما نقلته الكاتبة عن الأكاديمي التونسي المتخصص في القانون العام عياض بن عاشور في مقابلة له مع قناة فرانس 24 الفرنسية أن "تمديد صلاحيات الطوارئ إلى أجل غير مسمى يؤكد فقط فكرة الانقلاب".





وعليه فإن دوما ترى أن التونسيين ينتظرون الآن من رئيسهم خارطة طريق واضحة، مشيرة إلى أن بعض جهات المجتمع المدني بدأت تنشط في ذلك الاتجاه، إذ طالب عدد من الجمعيات التونسية يوم الاثنين "بتوضيح الإطار الزمني لتطبيق التدابير الاستثنائية والشروع في حوار وطني بين جميع الأطراف (…) من أجل تنفيذ الإصلاحات (…) التي تحتاجها البلاد في الوقت الحالي".

وعن التفاعل الخارجي مع الوضع الحالي في تونس، قالت الكاتبة إن محورا جديدا آخذ في التشكل حول تونس، مشيرة إلى أن هذا المحور يرى أن قيس سعيد تمكن من شل حزب النهضة، الذي يعتبره المحور فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من تطور الحزب وانفتاحه بطريقة معينة على تونس.

أما الاتحاد الأوروبي، فإن الكاتبة، لاحظت بأنه ظل حذرا في تعامله مع هذا الملف، داعيا إلى الحفاظ على سيادة القانون "مع الاهتمام بتطلعات الشعب التونسي".