تعزيزا لخطى التطبيع.. طيران الخليج البحرينية تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب نهاية الشهر الجاري

قالت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية -في منشور على تويتر الخميس- إنها ستطلق رحلات مباشرة للمرة الأولى إلى تل أبيب بإسرائيل في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت طيران الخليج أنها ستبدأ إطلاق رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية معنية بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين وإسرائيل.

وتتسارع خطى التطبيع بين المنامة وتل أبيب، وقد التقى الأسبوع الماضي السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة وزيرَ الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وفي اليوم نفسه أعلنت إسرائيل تعيين أول سفير لها في المنامة بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

.

نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n

— Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021