وجّه انتقادات لواشنطن.. مفوّض الاتحاد الأوروبي: ما حدث بأفغانستان ضربة شديدة للغرب

ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الانسحاب من أفغانستان معتبرا أن واشنطن اتخذته بشكل فردي، وأكد أن ما حدث هناك "ضربة شديدة للغرب".

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "ذهبنا إلى أفغانستان جماعيا، لكن قرار الانسحاب اتخذ في واشنطن".

وأضاف بوريل "اعتمادنا الكامل على واشنطن في عملية الانسحاب جرس إنذار لنا"، محذرا من أن الأحداث في أفغانستان "تنبيه لنا لتطوير قدرتنا على التصرف بشكل إستراتيجي".

The events in Afghanistan should be a wake up call. Europe must enhance its capacity to think and act in strategic terms.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2021