وجّه انتقادات لواشنطن.. مفوّض الاتحاد الأوروبي: ما حدث بأفغانستان ضربة شديدة للغرب

ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الانسحاب من أفغانستان معتبرا أن واشنطن اتخذته بشكل فردي، وأكد أن ما حدث هناك "ضربة شديدة للغرب".

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "ذهبنا إلى أفغانستان جماعيا، لكن قرار الانسحاب اتخذ في واشنطن".

وأضاف بوريل "اعتمادنا الكامل على واشنطن في عملية الانسحاب جرس إنذار لنا"، محذرا من أن الأحداث في أفغانستان "تنبيه لنا لتطوير قدرتنا على التصرف بشكل إستراتيجي".

The events in Afghanistan should be a wake up call. Europe must enhance its capacity to think and act in strategic terms. Read my op-ed for @nytimes on the lessons that Europeans should draw.

https://t.co/wiRmrzzoTb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2021

وفي لقائه مع صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times)، أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن "سيطرة طالبان على أفغانستان ضربة شديدة للغرب".

وقبيل منتصف ليلة أمس الاثنين، غادرت آخر طائرة عسكرية أميركية مطار العاصمة كابل، وعلى متنها آخر الجنود الذين تولوا حماية المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء.

وقد نشر البنتاغون صورة لآخر عسكري أميركي يغادر أفغانستان، وهي للواء كريس دوناهيو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا في الجيش الأميركي.