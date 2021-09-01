شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

أفادت مصادر رسمية فلسطينية الثلاثاء باستشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عور قضاء رام الله.

وأظهر مقطع فيديو جثمان الشهيد وهو محاط بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وشبان فلسطينيين، ووجود سيارة إسعاف فلسطينية.

ولم تفصح المصادر الرسمية الفلسطينية عن هوية الشهيد حتى الآن، لكن مصادر محلية أفادت بأنه رائد يوسف راشد (38 عاما).