البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

سقوط مروحية للبحرية الأميركية قبالة سواحل كاليفورنيا

مروحية من نوع "إم إتش-60 إس" خلال عمليات للبحرية الأميركية في المحيط الهندي (رويترز)
مروحية من نوع "إم إتش-60 إس" خلال عمليات للبحرية الأميركية في المحيط الهندي (رويترز)
1/9/2021

أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء أن مروحية عسكرية سقطت قبالة سواحل كاليفورنيا جنوبي غربي البلاد بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" (Abraham Lincoln).

وقال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية على تويتر (Twitter) إن المروحية من نوع "إم إتش-60 إس" (MH-60S).

وأضاف في تغريدة على تويتر أنها أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "سي في إن 72" (CVN72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية.

وأوضح أن الطلعات كانت "على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس/آب الماضي".

وجاء في التغريدة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

بين مرحب ورافض.. الحكومة العراقية تحيل قانون التجنيد الإلزامي للبرلمان

منذ 18 عاما أوقفت الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي (رويترز)

خطوات اقتصادية وإنسانية إسرائيلية للفلسطينيين.. “حبة حلوى” لاستبعاد الحل السياسي أم منعا للحريق القادم؟

لقاء بين عباس وغانتس أعقبه إعلانات إسرائيلية عن تسهيلات اقتصادية وإنسانية للسلطة الفلسطينية (وكالات)

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ الاتفاق بين عشائرها والنظام السوري وهذه أبرز بنوده

دخول الشرطة العسكرية الروسية لدرعا البلد يأتي لضمان تنفيذ الاتفاق الأخير بين النظام السوري وعشائر المنطقة (الأوروبية)

طالبان من المقاومة إلى الدولة.. حسابات النصر وارتدادات الانسحاب الأميركي

قادة من طالبان في القصر الرئاسي بعد سيطرتهم على العاصمة كابل (الجزيرة)
الأكثر قراءة

“صور لن ننساها”.. صدمة أفغانية من التخريب الأميركي في مطار كابل

القوات الأميركية تعمدت تخريب معدات وأسلحة قبل مغادرتها مطار كابل حتى لا تستفيد منها حركة طالبان (الجزيرة)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

حكومة طالبان خلال أيام وفريق فني من قطر للمساعدة باستئناف الملاحة بمطار كابل

قادة من حركة طالبان قبل أيام في مطار كابل (رويترز)