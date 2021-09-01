أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي منه، وإعادة نشرهم شرقي أفريقيا.
سقوط مروحية للبحرية الأميركية قبالة سواحل كاليفورنيا
1/9/2021
أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء أن مروحية عسكرية سقطت قبالة سواحل كاليفورنيا جنوبي غربي البلاد بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" (Abraham Lincoln).
وقال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية على تويتر (Twitter) إن المروحية من نوع "إم إتش-60 إس" (MH-60S).
وأضاف في تغريدة على تويتر أنها أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "سي في إن 72" (CVN72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية.
وأوضح أن الطلعات كانت "على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس/آب الماضي".
وجاء في التغريدة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية.
المصدر : وكالات