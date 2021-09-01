سقوط مروحية للبحرية الأميركية قبالة سواحل كاليفورنيا

أعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء أن مروحية عسكرية سقطت قبالة سواحل كاليفورنيا جنوبي غربي البلاد بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" (Abraham Lincoln).

وقال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية على تويتر (Twitter) إن المروحية من نوع "إم إتش-60 إس" (MH-60S).

وأضاف في تغريدة على تويتر أنها أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "سي في إن 72" (CVN72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية.

وأوضح أن الطلعات كانت "على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس/آب الماضي".

وجاء في التغريدة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية.