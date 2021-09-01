البث الحي
أخبار|يمن

أكدت دعمها للسعودية.. واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

هجوم الحوثيين على مطار أبها تسبب بإلحاق أضرار بطائرة تجارية (رويترز)
هجوم الحوثيين على مطار أبها تسبب بإلحاق أضرار بطائرة تجارية (رويترز)
31/8/2021

أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشدة استهداف الحوثيين مطارا مدنيا في مدينة أبها (جنوب غربي السعودية)، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية.

وأشار بلينكن إلى تعرض السعودية لأكثر من 240 هجوما من الحوثيين منذ بداية العام، مؤكدا أن هذه الهجمات تعرض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة.

وأضاف أن الحوثيين كثفوا هجماتهم داخل اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما هجومهم على مأرب، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

كما أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الرياض الهجوم، وقالت في بيان إن هذا الهجوم "الفظيع" قد هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت البعثة التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها، داعية جماعة الحوثي اليمنية إلى وقف العنف، والمساعدة في إنهاء الصراع ببلادها.

هجوم مضاد

بدورها، أعلنت قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تدمير منصة متحركة يستخدمها الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة من صنعاء.

وقالت قيادة التحالف إن المنصة استخدمت في محاولتين لاستهداف مطار أبها الدولي، وإن عملية الاستهداف نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة.

وكان التلفزيون السعودي قد نقل عن قيادة التحالف أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في المطار، واصفا محاولات الاعتداء بأنها جريمة حرب.

وأدانت كل من مصر والإمارات والكويت والبحرين -في بيانات منفصلة- استهداف الحوثيين مطار أبها.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكانه -الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اليمن.. الحوثي تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية بمأرب وفصائل جنوبية تهاجم المجلس الانتقالي وترفض دعوته للحوار

قالت جماعة الحوثي إنها أسقطت طائرة تجسس مسيرة أميركية، بينما اتهمت عدة قوى سياسية -في جنوبي اليمن- المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي بأنه مرتهن لدول إقليمية اعتبرتها جزءا من معاناة اليمنيين.

14/8/2021

اليمن.. الحوثي يشترط معالجة الملف الإنساني وأميركا تحث على سلام غير مشروط

أعلنت جماعة الحوثي باليمن استعدادها لاتفاق سلام حقيقي دون “خداع”، مشترطة معالجة الملف الإنساني أولا، فيما وعدت واشنطن بمناقشة الأزمة الإنسانية أمام الأمم المتحدة، وطالبت بإحلال السلام دون شروط مسبقة.

10/8/2021
المزيد من أخبار

بين مرحب ورافض.. الحكومة العراقية تحيل قانون التجنيد الإلزامي للبرلمان

منذ 18 عاما أوقفت الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي (رويترز)

خطوات اقتصادية وإنسانية إسرائيلية للفلسطينيين.. “حبة حلوى” لاستبعاد الحل السياسي أم منعا للحريق القادم؟

لقاء بين عباس وغانتس أعقبه إعلانات إسرائيلية عن تسهيلات اقتصادية وإنسانية للسلطة الفلسطينية (وكالات)

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ الاتفاق بين عشائرها والنظام السوري وهذه أبرز بنوده

دخول الشرطة العسكرية الروسية لدرعا البلد يأتي لضمان تنفيذ الاتفاق الأخير بين النظام السوري وعشائر المنطقة (الأوروبية)

طالبان من المقاومة إلى الدولة.. حسابات النصر وارتدادات الانسحاب الأميركي

قادة من طالبان في القصر الرئاسي بعد سيطرتهم على العاصمة كابل (الجزيرة)
الأكثر قراءة

“صور لن ننساها”.. صدمة أفغانية من التخريب الأميركي في مطار كابل

القوات الأميركية تعمدت تخريب معدات وأسلحة قبل مغادرتها مطار كابل حتى لا تستفيد منها حركة طالبان (الجزيرة)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

حكومة طالبان خلال أيام وفريق فني من قطر للمساعدة باستئناف الملاحة بمطار كابل

قادة من حركة طالبان قبل أيام في مطار كابل (رويترز)