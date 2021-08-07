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نيجيريا.. غارات جوية للجيش تقتل العشرات من عناصر عصابات مسلحة

قوات من الجيش النيجيري خلال وجودها في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد (رويترز)
قوات من الجيش النيجيري خلال وجودها في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد (رويترز)
7/8/2021

أعلن الجيش في نيجيريا مقتل 78 عضوا من عصابات مسلحة وجماعات إجرامية، إثر غارات جوية استهدفت معسكراتهم بولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

وقال متحدث باسم القوات الجوية -في بيان- إن السلطات نفذت عملية جوية في الثاني من أغسطس/آب الجاري، استهدفت معسكرات العصابات المسلحة في غابة كوامبانا بولاية زامفارا، موضحا أن الهجمات أسفرت عن مقتل 78 من أفراد العصابات، وتدمير معسكراتهم في المنطقة.

ويشهد شمال غربي نيجيريا ووسطها منذ سنوات نشاطات لعصابات إجرامية تهاجم القرويين وتنهبهم وتخطفهم وتسرق ماشيتهم وتحرق منازلهم.

وتستغل هذه العصابات المسلحة الصراعات القبلية في نيجيريا لتنفيذ هجمات ضد القبائل لتحقيق مصالحها.

وأسفر عنف هذه العصابات الإجرامية عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص، حسب تقرير صادر عن مركز الابحاث "مجموعة الأزمات الدولية" نشر في مايو/أيار 2020.

ونشر الجيش النيجيري أخيرا وسائل جديدة بما في ذلك طائرات مقاتلة في المنطقة لوضع حد لعنف "قطاع الطرق" الذين انتقلوا أيضا في الأشهر الأخيرة إلى عمليات خطف جماعي لأطفال المدارس أو طلاب المدارس الثانوية مقابل فدية.

ويواجه الرئيس محمد بخاري -الجنرال السابق في الجيش والذي يحكم البلاد منذ 2015- انتقادات متزايدة لعجزه عن توفير الأمن في أكبر دولة بأفريقيا في عدد السكان.

المصدر : وكالات

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