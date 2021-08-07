لا تقارير عن إصابات.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع في قطاع غزة اليوم السبت ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي استهدف ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه موقع لإطلاق الصواريخ ومجمع تابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع في شمالي قطاع غزة، واستهدفت أراضي ومبنى حكوميا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة -أطلقها فلسطينيون من غزة أمس الجمعة- قد تسببت في اندلاع حرائق، أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان جنوبا.

ويقول الفلسطينيون إن البالونات تهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف القيود المفروضة على القطاع، والتي تم تشديدها خلال العدوان الأخير على غزة في مايو/أيار الماضي.