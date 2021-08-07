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أخبار|فلسطين

لا تقارير عن إصابات.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

طائرات إسرائيلية تقصف في وقت سابق موقعا شمالي قطاع غزة (الأناضول- أرشيف)
طائرات إسرائيلية تقصف في وقت سابق موقعا شمالي قطاع غزة (الأناضول- أرشيف)
7/8/2021

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع في قطاع غزة اليوم السبت ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي استهدف ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه موقع لإطلاق الصواريخ ومجمع تابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع في شمالي قطاع غزة، واستهدفت أراضي ومبنى حكوميا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة -أطلقها فلسطينيون من غزة أمس الجمعة- قد تسببت في اندلاع حرائق، أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان جنوبا.

ويقول الفلسطينيون إن البالونات تهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف القيود المفروضة على القطاع، والتي تم تشديدها خلال العدوان الأخير على غزة في مايو/أيار الماضي.

المصدر : وكالات

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