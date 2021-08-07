نصر الله: أي قصف سنرد عليه بالشكل المناسب ولا نريد خلق معادلة جديدة مع إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن قصف إسرائيل لجنوب لبنان قبل يومين خطير جدا ولم يحصل منذ 15 عاما، محذرا من أن أي غارة جوية إسرائيلية سيتم الرد عليها بشكل مناسب.

وفي تعليقه على التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله، أوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي شن 3 غارات بعد قصف مدفعي.

وفي كلمة متلفزة له مساء اليوم السبت، قال نصر الله "أيا تكن الأوضاع الداخلية في لبنان فسنحمي شعبنا وبلدنا ويجب عدم المراهنة على الانقسام اللبناني".

وتابع "أقول للعدو لا تراهن على البيئة المحيطة بالمقاومة فهي داعمة ومخلصة في كل وقت".





تثبيت قواعد الاشتباك

وأكد نصر الله أن "الهدف من العملية أمس هو تثبيت قواعد الاشتباك لحماية بلدنا، ولكننا لا نريد خلق معادلة جديدة"، مضيفا "قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة".

وكان حزب الله أعلن أمس أنه قصف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن قصفه هذا يأتي ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مفتوحة جنوبي البلاد فجر الخميس.

وفي هذا الصدد، قال نصر الله "نتحمل المسؤولية بشكل رسمي عن الرد على الغارات الإسرائيلية على لبنان".

وأضاف أن المقاومة اختارت مزارع شبعا للرد لأنها مناطق عسكرية لا يوجد فيها مدنيون، مشيرا إلى أن القصف في النهار كان متعمدا.

وقال الأمين العام لحزب الله إن "التقدير الإسرائيلي لميزان الردع الذي أوجدته المقاومة سيتداعى عبر الغارات"، مؤكدا أن "حرب (يوليو) تموز 2006 أوجدت ميزان ردع مع العدو الإسرائيلي".

وشدد نصر الله على أن إسرائيل لم تشن غارات على لبنان طيلة 15 عاما بسبب خشيتها من تداعيات الحرب مع المقاومة.





تحقيق مسيس

وفي الشأن الداخلي اللبناني، قال حسن نصر إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت "مسيس"، وأضاف "بشكل رسمي أقول لعوائل الشهداء هذا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي. هذا تحقيق مسيس".

وحلت يوم الأربعاء الماضي الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي سوى مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بالأرض وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص. ويقود القاضي طارق البيطار التحقيق في الحادث.

وطالب لبنانيون في هذه الذكرى بالعدالة وبكشف حقيقة ما حصل وتسبب في اندلاع حريق أدى إلى انفجار كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ.

وتابع نصر الله "أنا لا أقول أن تغيروا القاضي ولكن القاضي يجب أن يشتغل وفق وحدة معايير" و"أن يعلن عن نتيجة التحقيق الفني والقضائي ويعيد الملف إلى مساره الطبيعي".





استهداف سياسي

وانتقد الأمين العام لحزب الله آخرين -لم يذكرهم بالاسم- لإلقائهم اللوم على حزبه في تخزين شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.

ويتهم سياسيون وناشطون حزب الله بأنه متورط في استقدام النيترات إلى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها إلى النظام السوري ليستخدمها في البراميل المتفجرة التي يقصف بها معارضيه.

وقال نصر الله في كلمته إن هذه الاتهامات هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه أميركيا وسعوديا ويصب في خدمة إسرائيل". ووصفها بأنها "كلام سخيف وتافه" و"جزء من الحرب المفتوحة على حزب الله".

وأضاف ساخرا "وكأن حزب الله الذي لديه سلاح وصواريخ مسكين يحتاج إلى استقدام النيترات.. وكأن لديه مستودعات تتسع لعشرات آلاف الصواريخ لكن ليست لديه مستودعات لوضع النيترات".