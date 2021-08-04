مالي.. عشرات الضحايا في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة نقل

قالت وزارة النقل في مالي إن 41 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير، بالمنطقة الجنوبية من وسط البلاد أمس الثلاثاء، نجم عن اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تحمل بضائع وعمالا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قائد الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد إطاراتها لتنحرف إلى طريق الحافلة.

وتسببت قوة الحادث في انفصال الجزء الأمامي من الحافلة، وتناثر الأمتعة والبضائع عبر الطريق، حسبما ظهر في الصور والمقاطع المصورة المنشورة على الإنترنت.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة محمدون ولد مأموني -عبر الهاتف- أن 33 شخصا آخرين أصيبوا في التصادم، محدثا حصيلة سابقة بلغت 37 وفاة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أفريقيا بها أخطر الطرق في العالم، إذ تسجل أكثر من 26 وفاة لكل 100 ألف من السكان.