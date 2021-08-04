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حرائق الغابات.. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة اليونانية وفرق الإطفاء في تركيا تجابه النيران في 6 مدن

سكان يهربون من النيران في ضواحي أثينا الشمالية (الفرنسية)
سكان يهربون من النيران في ضواحي أثينا الشمالية (الفرنسية)
4/8/2021

تواصل فرق الإطفاء في كل من تركيا واليونان عملها لإخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أيام، وسط درجات حرارة مرتفعة، إذ امتدت النيران إلى أطراف أثينا، أما أنقرة فلا تزال تدير عمليات الإطفاء في 6 مدن.

وشاهد سكان العاصمة اليونانية سحبا كثيفة من الدخان جراء الحرائق التي اشتعلت أمس الثلاثاء في الضواحي الشمالية.

وبعد جبل بنتيلي -الذي اشتعلت فيه النيران الأسبوع الماضي- وصلت الحرائق إلى جبل بارنس، وقال مسؤول مكافحة الحرائق إن اقتراب النار من المنازل تطلب إخلاء 3 قرى عند سفح الجبل على مسافة حوالي 30 كيلومترا شمال غرب أثينا.

وأغلقت السلطات الطريق السريع الذي يربط العاصمة اليونانية بشمال البلاد وجنوبها، ضمن إجراءات احترازية، وتم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي، وفق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام.

مروحية تشارك في عمليات الإطفاء في ضواحي العاصمة اليونانية (الفرنسية)

اندلاع 80 حريقا

وقال وزير الحماية المدنية ميخاليس خريسوهويديس -في مؤتمر صحفي- "نواجه ظروفا قاسية مع حرارة ناهزت 45 درجة في أتيكا"، ورأى أن "الساعات المقبلة حاسمة. موجة الحر مستمرة، ونطلب من المواطنين اليقظة".

وواجهت اليونان نحو 80 حريقا أمس الثلاثاء، وفق تصريحات نيكوس هاردالياس مساعد وزير الحماية المدنية.

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد اليونان "أسوأ موجة حر" منذ أكثر من 30 عاما، وفق ما ذكره رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

في غضون ذلك، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي إن فرق مكافحة الحرائق تمكنت من إخماد 152 حريقا من أصل 163 حريقا اندلعت في 38 ولاية في الفترة بين 28 يوليو/تموز الماضي والثالث من أغسطس/آب الجاري.

وأضاف الوزير -في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة مرمريس التابعة لولاية موغلا (جنوب غرب) أمس الثلاثاء- أن 16 طائرة إطفاء و51 مروحية و10 طائرات مسيرة تشارك في جهود إخماد الحرائق في عموم البلاد.

حرائق في بودروم

وقامت فرق الطوارئ بإجلاء السكان من مناطق عدة في مدينة بودروم السياحية بولاية موغلا، وتواصل العمل للسيطرة على النيران في الغابات المحيطة بالمدينة.

في غضون ذلك، ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء اجتماعا لبحث تطورات حرائق الغابات في مركز تنسيق معلومات الدولة بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

واندلعت تلك الحرائق في ولايات عدة بالجنوب والجنوب الغربي للبلاد، ومن بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها أردوغان مناطق منكوبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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