البث الحي
أخبار

مقال في تايمز: الرئيس الإيراني الجديد يحتاج لأن يكون قاسيا في الداخل والخارج

الكاتب: رئيسي يريد أن يفعل كل شيء بشكل مختلف عن سلفه حسن روحاني (رويترز)
الكاتب: رئيسي يريد أن يفعل كل شيء بشكل مختلف عن سلفه حسن روحاني (رويترز)
4/8/2021

كتب المحرر بصحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية روجر بويز أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يريد أن يفعل كل شيء بشكل مختلف عن سلفه، حسن روحاني البراغماتي الذي اعتقد أن بإمكانه استخدام الدبلوماسية لإرباك الغرب.

وأشار الكاتب إلى أن رئيسي فاز في انتخابات يونيو/حزيران الماضي، التي وصفها بأنها مزورة، باعتباره المفضل لدى المرشد الأعلى آية الله على خامنئي، وأن الاثنين يتفقان معا على أن جميع الاحتجاجات الكثيرة التي تعصف بإيران مرجعها إلى سوء الإدارة وانهيار الثقة بين القادة والرعية.

ويشير الكاتب إلى أنهما أيضا ربما يريان أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا تشتت الانتباه عن الأجندة المحلية، خاصة وأن هناك احتمالية -بحسب محللين إيرانيين- بأن يكون جو بايدن رئيسا لولاية واحدة وأن خليفته قد يتراجع عن كل وعد قطعه.

وألمح الكاتب إلى أن رئيسي يرفض التخلي عن الحروب بالوكالة لأنها جزء من برنامجه لإكمال الثورة الإسلامية، أولا بصفته رئيسا، ثم لاحقا بعد ترقيته المحتملة إلى المرشد الأعلى.

المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا تشتت الانتباه عن الأجندة المحلية، خاصة وأن هناك احتمالية -بحسب محللين إيرانيين- بأن يكون جو بايدن رئيسا لولاية واحدة، وأن خليفته قد يتراجع عن كل وعد قطعه

لكنه أشار إلى أن رئيسي عليه أن يحقق المستحيل، ألا وهو الوقوف بحزم ضد الغرب بشأن البرنامج النووي ومقاومة الضغط لتغيير المسار، ومع ذلك يجد المال لتهدئة الفقراء الإيرانيين.

ويرى الكاتب أن رئيسي مرتبط بالحرس الثوري الإسلامي وأن الذين يحكمون ينظرون إلى دور الحرس الثوري باعتباره مهما للثورة الإسلامية، ففيه 3 مراكز قوة: جهاز استخبارات يتعهد بالحفاظ على الإيرانيين في مأمن من جميع الأعداء الداخليين والخارجيين، وركيزة عسكرية سياسية تبرز سلطة المرشد الأعلى وتحارب حروب إيران، وجانب اقتصادي يدير أعمالا مثل البناء وهذا أمر محوري لمحور المقاومة الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان.

وأضاف الكاتب أن هناك دعاة التحديث حتى في الشرطة السرية، لكن مهمتهم الموحدة الوحيدة هي بقاء النظام. وإذا أخطأ رئيسي في تعامله مع الغرب أو إذا خفف قبضته على البرنامج النووي، فسوف يطرقون بابه.

واختتم مقاله بأن رئيسي صعد بسبب رسوخ قوته التي يحتاج إليها داخليا وخارجيا لإرضاء الحرس الثوري، ولذلك سيتعين عليه أن يكون حذرا.

المصدر : تايمز

حول هذه القصة

الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي: سندعم المفاوضات النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن “الحكومة القادمة ستدعم المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، لكنها لن تربط مستقبل إيران بها، ولن نقبل أن تكون المفاوضات استنزافية”.

21/6/2021
المزيد من أخبار

إسرائيل ترى أنه حان وقت الأفعال ضد طهران.. مصادر بريطانية تكشف عن تفاصيل بشأن أزمة اختطاف سفينة أسفالت برنسيس

في مؤتمر دولي للمانحين.. ماكرون يعلن مساعدات طارئة للبنان وانتقادات فرنسية أميركية لساسته

ماكرون: قررتُ تخصيص مساعدة طارئة في مجال التعليم ودعم الفقراء (الأوروبية)

أعاد جدل "تيك توك" بمصر.. انتحار مراهق موثقا لحظاته الأخيرة بفيديو ورسالة لصديقه

جدل كبير حول التأثيرات السلبية لتطبيق تيك توك على شباب مصر (الأوروبية)

ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان ويحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

خبير قنابل وجنود إسرائيليون يتفقدون بقايا صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل من لبنان في كريات شمونة (رويترز)
الأكثر قراءة

سلال فاكهة بحالة جيدة منذ القرن الرابع قبل الميلاد.. اكتشافات مذهلة في مدينة مصرية قديمة مغمورة بمياه المتوسط

بقايا سفينة عسكرية قديمة اكتشفت في مدينة ثونيس هيراكليون الغارقة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية (وزارة السياحة المصرية، رويترز)

الخاطفون أخلوا سبيلها فجرا.. بيان عماني بشأن "أسفالت برنسيس" وبريطانيا تطلب تحركا دوليا ضد إيران

أسفالت برنسيس تعرضت لعملية احتجاز عندما كانت في طريقها لصحار بعمان قادمة من الإمارات (رويترز)

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

موقع إسرائيلي يثير مخاوف في العراق بعد كشفه مواقع تدريب فصائل موالية لإيران

موقع تابع لأحد فصائل الحشد العراقي أثناء تعرضه لقصف سابق (الجزيرة)