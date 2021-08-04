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سوريا.. قتيل وإصابات في انفجار حافلة عسكرية بدمشق

وكالة سانا قالت إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء الانفجار (الصحافة السورية)
وكالة سانا قالت إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء الانفجار (الصحافة السورية)
4/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202110:33 AM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن انفجارا وقع على متن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة دمشق -صباح اليوم الأربعاء- عند مدخل "مساكن الحرس" قرب مشروع دمر.

وقالت الوكالة -التابعة للنظام- إن المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الحافلة واشتعاله، مما أسفر عن مقتل سائق الحافلة وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المشفى.

وبثت الوكالة 3 صور للحافلة المنفجرة وقد أتت عليها النيران، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الانفجار أو عدد من كانوا في الحافلة ساعة حدوثه. ولم توضح كذلك طبيعة عمل المصابين الثلاثة وما إذا كانوا عسكريين، أو من المارة في مكان الحادث.

يذكر أن آخر انفجار استهدف العاصمة السورية دمشق كان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأسفر حينها عن مقتل مفتي دمشق الشيخ عدنان أفيوني.

المصدر : وكالات

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