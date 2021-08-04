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الخرطوم تبلغ مرحلة الفيضان والسلطات تدعو المواطنين لأخذ احتياطاتهم

منسوب النهر بلغ 16.48 مترا في الخرطوم (رويترز)
منسوب النهر بلغ 16.48 مترا في الخرطوم (رويترز)
4/8/2021

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن العاصمة الخرطوم وصلت إلى مرحلة الفيضان، مرجحة أن يشهد نهر النيل وفروعه الرئيسية ارتفاعا بمعدل يصل إلى 25 سنتيمترا، ودعت الوزارة سكان المناطق القريبة من النهر وفروعه الرئيسية إلى أخذ الحيطة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن بيان لجنة الفيضان أن "الخرطوم وصلت إلى منسوب الفيضان، حيث سجلت 16.48 مترا، وستشهد جميع القطاعات ارتفاعا بمتوسط 15-25" سنتيمترا، ودعت اللجنة المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل الاحتياطات اللازمة.

ولم تشر وزارة الري إلى أي صلة بين تغير منسوب النهر وملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.

من ناحية أخرى، أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ والوبائيات في وزارة الصحة السودانية محمد عبد الحافظ الخضر تضرر نحو 78 ألف مواطن جراء اجتياح السيول منطقة الفاو بولاية القضارف.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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