أفغانستان.. القوات الحكومية تقاتل لمنع سقوط عاصمة هلمند وأميركا وبريطانيا تتهمان طالبان بارتكاب مجزرة

اشتد القتال في مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، إذ تسعى القوات الحكومية لمنع سقوط المدينة في يد حركة طالبان، في حين اتهمت أميركا وبريطانيا الحركة بارتكاب مجزرة بحق المدنيين بولاية قندهار. ومن جانبها دعت الأمم المتحدة لتجنيب المدنيين الصراع بين الحكومة وطالبان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القتال اشتد أمس في لشكركاه عقب إطلاق طالبان هجمات على مركز المدينة ومبنى السجن، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة نشر المئات من القوات الخاصة داخل المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية -عن مسؤولين محليين وسكان في عاصمة هلمند- أن القوات الحكومية تسيطر على منطقتين فقط بالمدينة، والتي تقع فيهما المنشآت الحكومية الرئيسية مثل مجمع المحاكم ومقر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية أمس إن حركة طالبان سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة لشكركاه.

وذكرت وزارة الدفاع في تغريدة اليوم اليوم أن 20 مسلحا من طالبان قتلوا، و12 جرحوا في غارة جوية ليلية للقوات الحكومية في ضواحي مدينة لشكركاه.

وقال سكان في لشكركاه -التي يقيم فيها 200 ألف شخص- إن طائرة قاذفة أميركية من طراز بي-52 (B-25) هرعت لدعم القوات الحكومية، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن الهجمات الجوية الأميركية استهدفت مواقع طالبان في لشكركاه.

375 #Taliban terrorists were killed and 193 were wounded as a result of #ANDSF operations in Nuristan, Logar, Kandahar, Uruzgan, Herat, Jowzjan, Balkh, Samangan, Helmand, Kapisa & Baghlan & provinces during the last 24 hours.

Also, 11 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/3HVLLLEBRo

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 3, 2021