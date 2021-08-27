نيجيريا.. تحرير عشرات الطلاب من قبضة عصابات مسلحة

تمكنت قوات الأمن النيجيرية أمس الخميس من تحرير العشرات من طلاب كان قد تم اختطافهم من قبل مسلحين في 30 مايو/أيار الماضي بولاية النيجر شمال وسط البلاد.

وحررت قوات الأمن أكثر من 70 طالبا من أصل 136 كانوا قد اختطفوا في هجوم شنه مسلحون على مدرسة صالح تانكو الإسلامية، وأشارت مصادر محلية إلى أنه سيتم تسليمهم في القريب العاجل لعائلاتهم.

وكان مجرمون مدجّجون بالأسلحة خطفوا في 30 مايو/أيار 136 تلميذا من المدرسة القرآنية في تيجينا. ومنذ ذلك الوقت توفي 6 من هؤلاء التلاميذ وهم بالأسر وهرب 15 آخرون في يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول خُطف نحو ألف تلميذ، إذ استهدفت عصاباتٌ المدارسَ والكليات بعمليات الخطف، وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن غالبية المخطوفين؛ فإنه لا يزال العشرات محتجزين في مخيّمات مقامة داخل مناطق الغابات.

وتقوم عادة جماعات مسلحة بعمليات خطف للحصول على فديات، ويُلقى باللوم عليها في سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها مدارس وجامعات بشمال نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية؛ حيث خطفت أكثر من 700 طالب منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 5 سنوات تشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين قبيلة الفولاني التي تعمل بتربية الحيوانات وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

وأسفرت الصراعات بين الجانبين عن مقتل نحو ألفين، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم.