كازاخستان.. انفجارات في قاعدة عسكرية توقع عشرات الضحايا وتتسبب باستقالة وزير الدفاع

قالت السلطات في كازاخستان -اليوم الجمعة- إن سلسلة انفجارات نجمت عن حريق شب في مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية جنوبي البلاد، أودت بحياة 9 جنود وأسفرت عن إصابة 90 شخصا آخرين.

وقال وزير الدفاع نورلان يرميكباييف في إفادة صحفية إنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي شب أمس الخميس في القاعدة الواقعة بإقليم جامبيل، حيث تخزّن متفجرات.

وأضاف يرميكباييف -الذي قدم استقالته بعد الحادث- أن الجنود قتلوا أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة انفجارات، قائلا: إن المتفجرات المخزنة جاءت من منشأة في بلدة أريس، بعد حادث مماثل وقع عام 2019 أسفر عن مقتل 4 جنود.

وتابع أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن خرق في السلامة أو احتراق تلقائي، أو أن يكون انفجارا متعمدا ناجما عن تفاعل كيميائي أو تخريب.

وقد أجلت السلطات مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة، وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى ألماتي كبرى مدن البلاد.