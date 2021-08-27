البث الحي
أخبار|كازاخستان

كازاخستان.. انفجارات في قاعدة عسكرية توقع عشرات الضحايا وتتسبب باستقالة وزير الدفاع

الانفجارات أسفرت عن 5 قتلى وأكثر من 90 جريحا (الأناضول)
الانفجارات أسفرت عن 5 قتلى وأكثر من 90 جريحا (الأناضول)
27/8/2021

قالت السلطات في كازاخستان -اليوم الجمعة- إن سلسلة انفجارات نجمت عن حريق شب في مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية جنوبي البلاد، أودت بحياة 9  جنود وأسفرت عن إصابة 90 شخصا آخرين.

وقال وزير الدفاع نورلان يرميكباييف في إفادة صحفية إنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي شب أمس الخميس في القاعدة الواقعة بإقليم جامبيل، حيث تخزّن متفجرات.

وأضاف يرميكباييف -الذي قدم استقالته بعد الحادث- أن الجنود قتلوا أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة انفجارات، قائلا: إن المتفجرات المخزنة جاءت من منشأة في بلدة أريس، بعد حادث مماثل وقع عام 2019 أسفر عن مقتل 4 جنود.

وتابع أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن خرق في السلامة أو احتراق تلقائي، أو أن يكون انفجارا متعمدا ناجما عن تفاعل كيميائي أو تخريب.

وقد أجلت السلطات مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة، وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى ألماتي كبرى مدن البلاد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

فوز الحزب الحاكم في الإنتخابات بكازاخستان

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان فوز الحزب الحاكم “نور وطن” بأكثر من ثمانين بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت الأحد. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات أن حزبين آخرين هما “الدرب المضي” والشعبي الشيوعي قد نجحا في دخول البرلمان بنسبة تتجاوز بقليل حاجز السبعة في المائة. ولن يشكلا بالتالي معارضة حقيقية للحزب الحاكم.

عقب استقالة نزارباييف.. توكاييف رئيسا لكازاخستان ويقترح تغيير اسم العاصمة

أدى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي قاسم جومارت توكاييف-اليوم- اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لكازاخستان عقب إعلان الرئيس السابق نزارباييف استقالته من منصبه، واقترح الرئيس الجديد تغيير اسم العاصمة أستانا.

20/3/2019
المزيد من أخبار

خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي.. بايدن يلوح بخيارات غير دبلوماسية تجاه إيران ويؤكد حل الدولتين

البيت الأبيض قال إن بايدن أكد دعم إدارته تجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية (وكالة الأنباء الأوروبية)

استهدف قياديا بتنظيم الدولة في ننغرهار.. البنتاغون وطالبان يقدمان تفاصيل أول رد أميركي على هجوم كابل والإجلاء يتسارع

عمليات الإجلاء تتواصل بوتيرة متسارعة بعد يومين من وقوع الانفجار في مطار كابول (الأناضول)

ضربة أميركية تستهدف أحد قادة تنظيم الدولة في أفغانستان والسفارة الأميركية تنصح مواطنيها بالابتعاد عن مطار كابل

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية على الحدود العراقية الكويتية

القوات الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة من فصائل عراقية موالية لإيران (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حسابات جيران أفغانستان.. من المستفيد من فراغ الانسحاب الأميركي؟

(الجزيرة)

قيس سعيّد يسبقه لسانه ويضيف آية مزعومة إلى القرآن الكريم.. ما الذي قاله؟

(الجزيرة)

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

يكفر طالبان ويصفها بـ”العميلة”.. من “تنظيم خراسان” المتهم بتفجير مطار كابل؟

حافظ سعيد مسؤول ولاية خراسان في تنظيم الدولة الإسلامية (الجزيرة)