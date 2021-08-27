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لبنان.. ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة وتحذيرات "جدية" من انهيار الدولة

إبراهيم عباس: التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول (رويترز-أرشيف)
إبراهيم عباس: التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول (رويترز-أرشيف)
27/8/2021

تصاعدت التحذيرات داخليا وخارجيا من مغبة سقوط لبنان في براثن الفوضى والانهيار مع استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل تعطل تشكيل الحكومة منذ نحو عام.

وفي تحذير وصف بالأقوى لصدوره من مسؤول أمني رفيع، طالب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المؤسسة الأمنية بالصمود، محذرا من الفوضى إن سقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية لقوات الأمن العام، قال عباس "التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول" منبها على أن "سقوط الدولة سيقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات".

من جهته، حذر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن البلاد تتجه صوب انهيار شامل إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة التي تسبب فيها الانهيار المالي المتفاقم منذ 2019.

وقال دريان في خطبة الجمعة "نخشى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعا في أتون الفوضى الشاملة التي بدأنا نرى مظاهرها في شتى المجالات".

وأضاف المفتي "لا نرضى أن نكون شهود زور على ما يحصل في بلدنا، فالأمر يحتاج معالجة جدية وفورية، والترقيع لا ينفع، فلنقلع عما نحن فيه من تخبط، وإلا فإنا ذاهبون فعلا إلى الأسوأ وإلى الانهيار الشامل".

وتسببت الأزمة في نقص الوقود الذي شل خدمات أساسية، وتزامن مع أعمال عنف بسبب محاولات الحصول على البنزين.

أسوأ الانهيارات

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا أمس كل الزعماء اللبنانيين إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل" وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام.

ويصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها أحد أسوأ الانهيارات المسجلة على الإطلاق، في حين يقول المانحون الأجانب إنهم سيقدمون مساعدات فور تشكيل حكومة تشرع في إجراء إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

ولم يتفق رئيس الجمهورية ميشال عون بعد، مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، على تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وفي تصريحات صحفية له اليوم، قال ميقاتي إن عقبات كبيرة لا تزال تعيقه عن تشكيل حكومة، محذرا من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.

ملاحقة دياب

في سياق متصل، أبلغت الأمانة العامة للبرلمان النيابة العامة التمييزية أن ملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في قضية انفجار مرفأ بيروت ليست من اختصاص القضاء العدلي وفقا للدستور. وأضافت أن القضية موضع متابعة من البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك بعد إصدار المحقق العدلي مذكرة إحضار بحق دياب لامتناعه عن حضور جلسة للاستماع لأقواله.

وكان المحقق قد ادعى على دياب و3 نواب وقادة أجهزة أمنية وعسكرية بتهمة القصد الاحتمالي لجريمة القتل، والتسبب بوفاة وإصابة مئات الأشخاص.

ويرفض دياب المثول أمام المحقق العدلي بحجة أن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة القضية.

المصدر : وكالات

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