أمنستي دعته لإنهاء حظر السفر التعسفي.. الرئيس التونسي: مؤسسات الدولة تعمل بشكل عادي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مؤسسات الدولة تعمل بشكل عادي رغم تجميد بعضها، في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.

وجاءت تصريحات سعيد في كلمة وجهها للبعثة العسكرية التونسية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأوضح الرئيس التونسي أن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يعني أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل اعتيادي حتى إن تم تجميد بعضها "لظروف وأسباب يعلمها الجميع".

وأشاد سعيد بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وخاطب البعثة العسكرية بقوله "تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج، ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن".

حظر السفر

في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) الرئيس التونسي إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل، وقالت إنه استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي خارج الأطر القانونية منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

وأحصت المنظمة ما لا يقل عن 50 شخصا منعوا من السفر -بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة ورجال أعمال وبرلماني واحد- وذلك دون إذن قضائي أو تبيان للأسباب، وتوقعت أن يكون العدد الإجمالي للممنوعين من السفر أكثر بكثير مما وثقته.

كما اعتبرت أمنستي أن تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات أو تقويض القضاء.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي قرر سعيد تجميد البرلمان -الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة- لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري أعلن الرئيس التونسي تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.