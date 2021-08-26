قتلى بهجوم مسلح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية

قتل مسلح 3 رجال شرطة وحارس أمن في هجوم أمس الأربعاء بالحي الدبلوماسي في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة أثناء احتمائه في غرفة حراسة عند بوابة السفارة الفرنسية.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت صورها على ما يبدو أشخاص من المباني الواقعة على الجانب الآخر من الشارع، المسلح داخل غرفة الحراسة، وتبادل إطلاق النار من مسافة قريبة جدا مع أفراد الشرطة ورجال من حراس السفارة.

وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق النار في البداية على شرطيين بمسدس عند تقاطع في الحي الذي يضم عددا من البعثات الدبلوماسية، ثم أخذ بندقيتيهما وتوجه سيرا على الأقدام إلى السفارة الفرنسية، وأطلق النار عشوائيا، واحتل غرفة الحراسة.

وقال مفوض الشرطة في تنزانيا سيمون سيرو -في تصريحات صحفية- إن "المسلح المتهم شخص أجنبي"، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنه من الصومال، كما أشار إلى أن الهجوم "ربما يكون مرتبطا بتنظيمات جهادية".

رئيسة تنزانيا قدمت التعازي لأهالي الضحايا وأعلنت مقتل المهاجم (رويترز)

بدوره، قال مفوض الشرطة المعني بالعمليات والتدريب ليبراتوس ساباس للصحفيين إن دوافع المهاجم لا تزال مجهولة، وإن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 6 أشخاص.

وأضاف أن "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هجوما إرهابيا. نحن ما زلنا نحقق في الدوافع"، داعيا المواطنين "إلى التزام الهدوء بينما نحقق في هذه القضية".

في غضون ذلك، وجهت السفارة الفرنسية نداء للمواطنين بتفادي محيط سفارتها في دار السلام.

من جهتها، قالت رئيسة البلاد سامية حسن على تويتر إنه تم "تحييد" المهاجم وعاد الهدوء للحي، وأرسلت تعازيها إلى جهاز الشرطة وأهالي 3 من أفراد الشرطة وضابط من شركة "سي جي إيه" الأمنية، الذين فقدوا حياتهم خلال الهجوم.