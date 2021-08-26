عبد اللهيان: طهران ستعتمد سياسة خارجية متوازنة ودول الجوار في مقدمة أولوياتي

أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، مشيرا إلى أن دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات خلال فترة توليه الوزارة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوزير الجديد أمس الأربعاء -على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- بعد أن حاز ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا ليكون أحد أعضاء الحكومة التي تقدم بها الرئيس الجديد للبلاد إبراهيم رئيسي.

وقال الوزير في تغريداته "عازمون على اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة"، ولفت إلى أن دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة أولويات فترة توليه الوزارة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر "أهنئ زميلي حسين أمير عبد اللهيان، الذي يعمل بالدبلوماسية منذ فترة طويلة، وأتمنى له وللوزارة وللإدارة الجديدة التوفيق في العلاقات الدولية".

وأمس الأربعاء، وافق البرلمان الإيراني على منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيسي، باستثناء مرشح وزارة التربية والتعليم حسين باغول.

وشغل عبد اللهيان منصب سفير إيران لدى البحرين لفترة خلال ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومنصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية خلال فترتي نجاد وحسن روحاني.