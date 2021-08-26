البث الحي
أخبار|أفغانستان

طالبان وتنظيم الدولة بأفغانستان.. ما سر العداء الدفين؟

مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان (الجزيرة-أرشيف)
مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان (الجزيرة-أرشيف)
26/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202112:10 AM (مكة المكرمة)

بعد وقت قصير من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية "الخلافة" في العراق وسوريا عام 2014، أعلن أعضاء سابقون في حركة طالبان باكستان ولاءهم لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ثم انضم إليهم لاحقا أفغان ومنشقون عن حركة طالبان.

وفي أوائل 2015، اعترف تنظيم الدولة الإسلامية بإنشاء ولاية له في "خراسان"، وهو الاسم القديم الذي يطلق على منطقة تضم أجزاء من أفغانستان الحالية وباكستان وإيران وآسيا الوسطى.

وأنشأت "الدولة الإسلامية في العراق والشام-ولاية خراسان" رأس جسر عام 2015 في منطقة إشين الجبلية، في مقاطعة ننغرهار (شرقي أفغانستان)، وهي الوحيدة التي تمكنت من إقامة وجود ثابت، وكذلك في منطقة كونر المجاورة.

وفي كل المناطق الأخرى اشتبكت الجماعة مع طالبان، رغم أنها تمكنت من تشكيل خلايا نائمة في أماكن أخرى في أفغانستان، خاصة في العاصمة، وفي باكستان، وفقا للأمم المتحدة.

وتفيد أحدث التقديرات بأن أعداد مقاتليها تعد ببضعة آلاف، حسب تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في يوليو/تموز الماضي.

ما نوع العمليات التي نفذها تنظيم الدولة؟

أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" مسؤوليته عن بعض أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في أفغانستان وباكستان، وتمثلت في ذبح مدنيين في مساجد ومستشفيات وأماكن عامة.

وفي أغسطس/آب 2019، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مسلمين من الشيعة في حفل زفاف في كابل، أسفر عن مقتل 91 شخصا.

وأسفر هجوم في مايو/أيار 2020 استهدف مستشفى للتوليد في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابل عن مقتل 25 شخصا، بينهم 16 أما ورضيعا.

ما العلاقة بين تنظيم الدولة وطالبان؟

رغم أنهما مجموعتان سنيتان مسلحتان فهما تختلفان من حيث العقيدة والإستراتيجية، وتتنافسان حول تجسيد الجهاد. وكدليل على العداء الشديد بينهما وصفت بيانات لتنظيم الدولة طالبان بالكفار.

وواجه "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" قمعا من طالبان استهدف المنشقين عنها، ولم يتمكن من توسيع أراضيه، بخلاف النجاح الذي حققه التنظيم في العراق وسوريا.

وفي 2019، أعلن الجيش الحكومي في أفغانستان -بعد عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة- هزيمته في ولاية ننغرهار (شرق).

ووفقا لتقديرات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" يعمل منذ ذلك الحين من خلال خلاياه النائمة في المدن، من أجل شن هجمات كبيرة.

ما ردة فعل التنظيم على عودة طالبان؟

انتقد تنظيم الدولة بشدة الاتفاق الذي أبرم في فبراير/شباط 2020 في الدوحة بين واشنطن وطالبان، الذي ينص على انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان، متهما الحركة بالتراجع عن القضية الجهادية.

وبعد دخول كابل وتولي السلطة في 15 أغسطس/آب الجاري، تلقت طالبان تهنئة من العديد من الجماعات التي توصف بالجهادية، لكن تنظيم الدولة الإسلامية ليس من بينها، لكن مراقبين توقعوا أن يستفيد التنظيم من الانهيار في أفغانستان.

وأشار "مستر كيو" -وهو متخصص غربي في شؤون تنظيم الدولة الإسلامية، وينشر بحوثه على تويتر تحت هذا الاسم المستعار- إلى 216 هجوما نفذه "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" بين الأول من يناير/كانون الثاني و11 أغسطس/آب، مقارنة بـ34 هجوما خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي "هذا الأمر يجعل أفغانستان من أكثر ولايات تنظيم الدولة نشاطا. ليس كل شيء مرتبطا مباشرة بالانسحاب الأميركي، لكن انتصار طالبان يوفّر متنفسا لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان".

من جهته، أقر مدير مركز صوفان للبحوث الجيوسياسية في نيويورك كولن كلارك بأن "انهيار الجيش الأفغاني تذكير غريب لما رأيناه في العراق عام 2011. أخشى أن يتكرر الوضع في أفغانستان، مع تطور تنظيم الدولة وانبعاث القاعدة".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

عقب تحذيرات بايدن من تنظيم الدولة.. السفارة الأميركية تدعو مواطنيها للابتعاد فورا عن مطار كابل

نشرت السفارة الأميركية بأفغانستان تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها للابتعاد عن مطار كابل فورا، وأكدت واشنطن أن حركة طالبان وافقت على توفير ممر آمن للأميركيين والأفغان حتى بعد انسحاب القوات الأجنبية.

26/8/2021

الانسحاب في موعده.. بايدن يحذر من خطر يهدد قواته بأفغانستان ومجموعة السبع تريد ضمانات من طالبان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تمضي نحو إنهاء مهمتها في أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري، لكنه ربط الأمر باستمرار حركة طالبان بالتعاون، أما مجموعة السبع فطالبت الحركة بضمان ممر آمن.

25/8/2021

عمليات إنقاذ سرية ودعوات غربية للحوار مع طالبان.. بلينكن: لا موعد نهائيا لعمليات الإجلاء من أفغانستان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ليس هناك موعد نهائي لعمليات الإجلاء من أفغانستان، في حين تم الكشف عن عمليات إنقاذ سرية. وبالتزامن مع ذلك دعت ألمانيا المجتمع الدولي للحوار مع حركة طالبان.

25/8/2021
المزيد من أخبار

أفغانستان.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر والأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد ثلث السكان

منظمة الصحة العالمية قالت إن مستشفيات كابل تعاني من ضغوط كبيرة بعد تفجيري أمس (رويترز)

استئناف عمليات الإجلاء من كابل وطالبان تعرض على تركيا إدارة المطار

جانب من عمليات الإجلاء من مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية (رويترز)

اعتبرها شريكا تتزايد أهميته.. الناتو يشكر قطر لدورها في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل

أمير قطر (يسار) في لقاء سابق بالأمين العام لحلف الناتو بمقر الحلف في بروكسل (وكالة الأنباء الأوروبية-أرشيف)

أتبعت التصعيد بـ”تسهيلات” و”توسيع إدخال معدات”.. لماذا لم تنفذ إسرائيل تهديداتها بشن حرب واسعة على غزة؟

بينيت يتفقد منظومة القبة الحديدية التي تم نصبها بالجنوب وقبالة غزة (الصحافة الإسرائيلية)
الأكثر قراءة

صفقة مبابي.. ريال مدريد يقدم آخر عرض والخليفي يكشف عن موقف باريس سان جيرمان

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران المقبل (رويترز)

دراسة أميركية تعزز المخاوف.. الملقحون ضد كورونا قد يحتاجون لجرعة إضافية

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

كيف يشعر الشخص الذي أصيب بكورونا بعد أن تلقى اللقاح؟ 3 قصص