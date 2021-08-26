خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم.. رئيس المجلس الأوروبي يثني على جهود قطر في أفغانستان

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن شكره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعن تقديره لما تبذله بلاده "من جهود وأدوار مقدرة في أفغانستان".

وأفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم استعرض مع رئيس المجلس الأوروبي علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا هاتفياً من سعادة تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. https://t.co/SiHVopcETB — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 26, 2021

وخلال الاتصال الذي تلقاه أمير قطر من المسؤول الأوروبي، تمت مناقشة أبرز المستجدات إقليميا وعالميا، لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأكد الشيخ تميم ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني.