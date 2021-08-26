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جنرال أفغاني: كنت قائدا به.. يلومون الجيش على انهياره لكن دون ذكر الأسباب

الجيش الوطني الأفغاني (وكالة الأنباء الأوروبية)
الجيش الوطني الأفغاني (وكالة الأنباء الأوروبية)
26/8/2021

انتقد قائد عسكري أفغاني بارز الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين غربيين آخرين على لومهم لانهيار الجيش الوطني الأفغاني دون ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وقال الجنرال سامي سادات في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) إنه على مدى الأشهر الثلاثة والنصف الماضية حارب ليلا ونهارا بلا توقف في مقاطعة هلمند بجنوب أفغانستان ضد هجوم حركة طالبان الدموي المتصاعد. وبعد تعرض قواته لهجمات متكررة تمكنوا من صد الحركة وأوقعوا خسائر فادحة في الأرواح.

ثم استدعي إلى كابل لقيادة القوات الخاصة الأفغانية، لكن طالبان كانت قد دخلت المدينة بالفعل وكان الوقت قد فات، وكان منهكا ومحبطا وغاضبا.

وأشار سادات إلى قول الرئيس بايدن الأسبوع الماضي إن "القوات الأميركية لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تقاتل وتموت في حرب لا ترغب القوات الأفغانية في خوضها من أجل نفسها".

وعلق قائلا "صحيح أن الجيش الأفغاني فقد إرادته في القتال، ولكن هذا كان بسبب تزايد شعوره بالإهمال من جانب شركائنا الأميركيين والازدراء والخيانة اللذين انعكسا في لهجة السيد بايدن وكلماته خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف أن "الجيش الأفغاني لا يمكن أن يُستثنى من اللوم، لما يعانيه من مشاكل المحسوبية والبيروقراطية، لكننا توقفنا في النهاية عن القتال لأن شركاءنا كانوا قد توقفوا بالفعل".

الجيش الأفغاني تعرض للخيانة من قبل الساسة، وهذه لم تكن حربا أفغانية فقط، بل كانت حربا دولية بمشاركة العديد من الجيوش، وكان من المستحيل أن يديرها الجيش الأفغاني بمفرده

ويرى الجنرال سادات أن الانقسامات السياسية في كابل وواشنطن من الأسباب التي أدت إلى خنق الجيش الأفغاني وحدّت من قدرته على القيام بوظيفته، حيث أدى فقدان الدعم اللوجستي القتالي الذي قدمته الولايات المتحدة لسنوات إلى شل حركته، كما فعل الافتقار إلى التوجيه الواضح من القيادة الأميركية والأفغانية.

الجنرال سامي سادات قائد فرقة في الجيش الوطني الأفغاني (الفرنسية)

وتابع أن هناك شعورا بالخيانة هنا وأن هروب الرئيس أشرف غني السريع من البلاد أنهى جهود التفاوض على اتفاقية مؤقتة لفترة انتقالية مع طالبان كانت ستمكّن الجيش من السيطرة على كابل والمساعدة في إدارة عمليات الإجلاء. وبدلا من ذلك اندلعت الفوضى مما أدى إلى المشاهد اليائسة التي شوهدت في مطار كابل.

3 أسباب لانهيار الجيش الأفغاني

ولخص الجنرال سادات سبب انهيار الجيش الأفغاني في 3 نقاط.

أولها: أن اتفاق السلام مع طالبان في فبراير/شباط 2020 أفشل مخططات الجيش الأفغاني لأنه وضع تاريخ انتهاء للمصالح الأميركية في المنطقة.

ثانيا: فقدان الجيش الأفغاني الدعم اللوجستي وعمليات الصيانة اللازمة من قبل المقاولين المعنيين، وهو أمر كان بالغ الأهمية للعمليات القتالية.

ثالثا: شل الفساد المستشري في حكومة غني، الذي نخر في القيادة العسكرية العليا وطالما أعاق القوات على الأرض بشكل لا يمكن إصلاحه، حركة الجيش الأفغاني.

واختتم سادات مقاله بأن الجيش الأفغاني تعرض للخيانة من قبل الساسة، وأن هذه لم تكن حربا أفغانية فقط، بل كانت حربا دولية بمشاركة العديد من الجيوش. وكان من المستحيل أن يديرها الجيش الأفغاني بمفرده، فكان ما جرى هزيمة عسكرية نجمت عن فشل سياسي.

المصدر : نيويورك تايمز

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